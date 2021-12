Grandi incentivi per le imprese italiane che aprono un polo produttivo negli USA

Attualmente vi è una competizione tra tutti e 50 gli Stati americani che vogliono attrarre investimenti di aziende straniere per implementare progetti di riqualifica del territorio, rinnovo delle infrastrutture e rilancio dell'economia creando occupazione.

Un esempio concreto è quello di PA Spa, un'azienda italiana che sta avendo grande successo, grazie alla fabbricazione in suolo americano di componenti per il lavaggio ad alta pressione per i settori automotive, alimentare e farmaceutico.

Aprire negli USA in tre mosse

Sono tre gli ingredienti per espandersi oltre oceano in maniera stabile e competitiva:



1 - pianificare l'investimento e costruire un business plan da presentare ai diversi interlocutori pubblici (statali e locali);

2 - studiare i programmi delle varie agenzie di sviluppo economico identificando il più vantaggioso in termini di sostegno finanziario;

3 - avvalersi dell'esperienza di strutture che possano mediare tra l'investitore e gli Stati, che conoscano il linguaggio tecnico per negoziare e realizzare, con successo, l'apertura di un impianto produttivo.

"Le aziende straniere - conclude Colnago - hanno il coltello dalla parte del manico e piena facoltà di scegliere dove investire.

Il mercato americano ha bisogno di attrarre know-how e innovazione italiana.

L'obiettivo è produrre internamente per non dipendere da una supply chain ormai troppo distante".