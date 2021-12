Factoring: chiuderÃ  il 2021 a circa +10% e continuerÃ  a correre

Anche gli operatori si mostrano fiduciosi in uno sviluppo positivo nei prossimi dodici mesi: l'indagine Assifact per il 2022 conferma il dato previsionale, con le società del settore che indicano per fine anno un positivo +8,27%.

Secondo Alessandro Carretta, Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università Tor Vergata di Roma e Segretario Generale di Assifact, "in un momento di forte discontinuità come quello attuale, caratterizzato dalla prosecuzione dell'emergenza sanitaria, dall'andamento dell'inflazione, dalle attese sui tassi di interesse e sugli effetti del PNRR, è sempre difficile fare previsioni.



Queste riflessioni e questo confronto con gli operatori sono importanti e servono proprio per essere preparati alle incertezze e ai vari scenari possibili.

È questo lo spirito che accompagna l'elaborazione e la presentazione del nostro rapporto Forefact".

Con la pandemia il mercato del factoring a livello mondiale aveva registrato nel 2020 il primo calo dopo 10 anni di crescita ininterrotta.

È accaduto anche in Italia, dove il segno negativo è stato tuttavia inferiore rispetto alle forme di finanziamento bancario a breve termine, e questo nonostante l'esclusione dei factoring dai primi provvedimenti di moratorie e garanzie pubbliche varati nell'emergenza.

Dopo il primo lockdown nella primavera 2020 è quindi iniziato un progressivo recupero che non si è fermato neanche con il secondo lockdown, con una forte accelerazione a partire dal secondo trimestre 2021.