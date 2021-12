Monitoraggio IT industriale: la strategia deve essere chiara e funzionale

Ma ci sono anche altri aspetti legati all'azione preventiva: cos'è che più spesso si guasta e provoca un downtime, e quando? Con i giusti dati di monitoraggio è possibile capire quali siano i malfunzionamenti tipici, identificarne i pattern su un periodo di tempo e ricevere una notifica nel momento in cui una soluzione, un sistema o una macchina non funzionano.

2 - Ridurre i consumi di energia o l'uso di risorse

Quanta energia usano le macchine o i dispositivi? Molti di questi hanno propri strumenti incorporati per la misurazione dei consumi energetici, ma altri ne sono sprovvisti.



Per questi ultimi servirà un meccanismo - ad esempio un contatore - che possa inviare i dati del consumo energetico al sistema di monitoraggio, dove i dati possono essere estratti e analizzati.

3 - Ottimizzare i sistemi di produzione

I sistemi di controllo (come SCADA) e di esecuzione (come MES) giocano un ruolo critico nell'OT e devono pertanto essere monitorati attentamente.

Garantire che questi sistemi siano funzionanti e svolgano il loro lavoro come previsto è cruciale in un ambiente di produzione.

Bisognerà quindi conoscere il loro stato e le condizioni in ogni momento.

4 - Garantire la sicurezza della rete

La rete è sicura? Vi sono sospetti di attività anomale sulla rete? I certificati delle chiavi pubbliche sono attivi o stanno per scadere? Per garantire la sicurezza dell'intera infrastruttura industriale la rete deve essere continuamente monitorata rispetto a vari problemi.



Esistono diverse tecniche, ad esempio i sistemi di Intrusion Prevention e Intrusion Defense, per capire cosa sta generando traffico nella rete e con quale scopo.

Ai fini di un buon concetto di cybersecurity, sarà necessario raccogliere dati da ogni parte dell'infrastruttura, sia IT sia OT.

5 - Assicurarsi che i dati fluiscano in modo ottimale verso i sistemi a monte

I dati provenienti dalle varie parti dell'infrastruttura arrivano alla destinazione corretta? Fluiscono liberamente o esistono colli di bottiglia? I dati necessari per molte delle altre misurazioni su questa lista devono potersi spostare dal piano di fabbrica a un gateway (ad esempio) e quindi verso un obiettivo a monte, come un data center, un servizio cloud o un sistema ERP.

I componenti che non sono disponibili, le interfacce che sono inattive o i problemi di banda possono tutti far sì che i dati non arrivino dove ci si aspetta che debbano arrivare.

Come ricavare i dati dall'IT industriale

Una volta stabilito quali sono i dati necessari in funzione degli obiettivi, si possono applicare le strategie e le soluzioni necessarie per ottenerli.



Ecco tre aspetti principali da considerare: come è connessa la fonte dei dati, quali protocolli sono usati per comunicare i dati e i privilegi di sicurezza richiesti per averne accesso.

Connettività: come accedere alla fonte dei dati - che si tratti di una macchina, un sistema di controllo o un altro componente - dipende da come i sistemi e i dispositivi da monitorare sono connessi.

Ciò determinerà i meccanismi da utilizzare per ottenere i dati.

Nei moderni ambienti, ad esempio, l'OT potrebbe essere connesso mediante i classici sistemi LAN di fabbrica, WLAN industriali o anche nuovi standard wireless come 5G o LPWAN.

I protocolli e l'ambiente

Nel mondo OT esistono storicamente molti protocolli che sono stati utilizzati allo scopo di comunicare informazioni sul piano di fabbrica, in particolare i protocolli FieldBUS.



Recentemente, quando le infrastrutture industriali hanno iniziato a essere più connesse, nel mondo della produzione sono arrivati i protocolli del mondo IT.

Per ottenere i dati necessari, occorre comunicare usando i protocolli dello specifico ambiente.

L'avvento di standard come OPC UA ha favorito la comunicazione tra sistemi diversi in ambienti industriali eterogenei.

Tuttavia, esiste ancora una grossa varietà di connettività e protocolli e questa è una delle cause delle difficoltà nella gestione di ambienti industriali.

Sicurezza: è chiaro che per poter accedere alle fonti dei dati è necessario avere appropriate misure di sicurezza.

Ovvero, autenticazione, accesso alle porte necessarie, ecc.