Iper-automazione: perchÃ¨ non Ã¨ una minaccia al lavoro umano

Iper-automazione: perchè non è una minaccia al lavoro umano

Giammaria Ripoli (Minsait): il suo scopo non è altro che mettersi al servizio della conoscenza e dell'esperienza delle persone per facilitare scenari di lavoro più creativi e produttivi

Nell'attuale contesto di digitalizzazione accelerata, nessuna azienda o amministrazione pubblica può considerarsi innovativa se non include nella sua visione del futuro una strategia di automazione avanzata che permetta di standardizzare i processi al fine di ottenere di più dai dati per offrire una migliore esperienza al cliente, ottimizzare il customer care e ridurre le inefficienze.

I robot e gli algoritmi non sono una minaccia se si è preparati al cambiamento, ma piuttosto un aiuto per aumentare la competitività.

L'obiettivo dell'iper-automazione non è quello di sostituire il lavoro delle persone, ma di supportarle per migliorarne l'operatività e le prestazioni.