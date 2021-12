La transizione digitale trasforma la sostenibilitÃ  da costo a valore

Infine, si stima che, grazie al digitale, nel 2030 in Italia si emetteranno 37 milioni di tonnellate in meno CO2, pari a circa le intere emissioni della Svizzera nel 2019.

La trasformazione digitale può rendere possibili processi e attività che prima erano impossibili.

Solo oggi si dispone dei dati necessari, della capacità di calcolo e soprattutto della connessione di persone e cose, elementi necessari per soluzioni rivoluzionarie: la loro rapida scalabilità può portare a grandi impatti sociali.



La transizione tecnologica sta avvenendo molto rapidamente, e il PNRR definisce diversi interventi che mirano a creare infrastrutture adeguate, come il 5G grazie alle quali si abilita la diffusione di nuovi prodotti e servizi digitali per le imprese e per le persone.

E sono proprio le persone a trasformare la tecnologia in fattore di competitività, è quindi in capitale umano che le aziende devono investire.

"I limiti del modello economico tradizionale sono diventati più evidenti con la pandemia e con gli stress economici, ambientali e sociali a cui sono sottoposte le nostre aziende e le nostre comunità.

Anche i consumatori stanno mostrando un'intelligenza etica che li porta a preferire prodotti, servizi e comportamenti sostenibili", afferma Nierling.

"La pressione alla sostenibilità ambientale può diventare l'innesco di una trasformazione più ampia, quella di ridisegnare il modello economico globale.



Un modello economico che si fonda su valori etici e sociali più forti, e che supera la percepita contrapposizione tra profitti e responsabilità sociale".