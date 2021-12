Manifatturiero: investire in nuove tecnologie per assicurarsi la competitivitÃ 

IoT, AI e machine learning possono essere implementati in diverse applicazioni industriali, tra cui il monitoraggio delle risorse o del ciclo di vita del processo, l'abilitazione degli accessi remoti e del funzionamento dei dispositivi che gestiscono i materiali in una catena di montaggio.

Secondo IDC, infatti, entro il 2022, l'80% delle aziende che passeranno a un modello di business ibrido spenderanno 4 volte di più in infrastrutture edge abilitate all'AI e sicure per fornire agilità aziendale e insight in tempo reale.

La ricerca Dynabook supporta questa previsione: il 56% dei produttori afferma che le decisioni di acquisto relative all'AI e alle soluzioni di machine learning ora sono più importanti con un'attenzione particolare a dispositivi wearable (60%), automazione (69%) ed edge computing (63%).

Gli smart glass AR sono un esempio di tecnologia innovativa che può migliorare la manutenzione e la produzione consentendo di svolgere una serie di compiti e processi a mani libere.



Grazie alla funzionalità "See-What-I-See" è possibile prendere decisioni fondamentali per motivi di sicurezza o di tempo, collegarsi con colleghi o esperti da remoto per ricevere il supporto e le informazioni necessarie per portare a termine un'attività.

Inoltre, le funzionalità aggiuntive degli occhiali intelligenti AR possono essere accessibili ovunque e in qualsiasi momento, senza interrompere il flusso di lavoro.

Il 67% dei produttori coinvolti nella ricerca Dynabook ha dichiarato che probabilmente utilizzerà gli occhiali intelligenti entro i prossimi tre anni, decisione guidata dalla condivisione delle informazioni e collaborazione (48%) e dalle funzionalità a mani libere (47%).

Per essere competitive, le aziende dovranno gestire il ritmo del cambiamento tecnologico e le aspettative dei clienti.

Le soluzioni di edge computing, per esempio, possono combinarsi con dispositivi wearable di prossima generazione per portare AI e IoT nei vari ambienti professionali.

Tecnologie hardware

Quando si tratta di tecnologia, l'hardware è importante quanto il software.



I piccoli dettagli possono giocare un ruolo enorme nel supportare una forza lavoro sempre più mobile e in particolare è fondamentale considerare attentamente i computer portatili, elementi chiave nella nuova realtà del lavoro a distanza.

Chi lavora in modalità ibrida deve avere a disposizione device che soddisfino 4 requisiti principali.

Il primo è la portabilità: il 70% degli intervistati la considera la caratteristica più importante.

Al secondo posto le prestazioni, citate dal 78%.

I dispositivi leggeri devono essere anche robusti e performanti per alleggerire il carico sul supporto IT e garantire una produttività ottimale.

Il terzo è la sicurezza: l'81% degli intervistati in ambito manifatturiero l'ha valutata attentamente in fase di acquisto.

Garantire un accesso remoto sicuro non è un problema solo per chi lavora in ufficio, ma lo è anche per le strutture produttive e industriali.



I rischi per la sicurezza dell'Operational Technology (OT) non sono nuovi e tradizionalmente i tecnici OT hanno un accesso amministrativo condiviso, che si trasforma in una sfida quando questi ambienti vengono collegati in remoto.

I dispositivi costruiti in modo sicuro che permettono monitoraggio, autenticazione e controllo degli accessi sono cruciali per la sicurezza aziendale.

Il 75% dei produttori dichiara, infatti, che le decisioni di acquisto di computer portatili sono più importanti ora che prima della pandemia.

La connettività è il quarto criterio di scelta: le aziende devono monitorare tutte le proprie connessioni remote in tempo reale e gestire attivamente le richieste di accesso degli utenti in base a scopo, durata e frequenza.

Con la sempre maggiore diffusione della connettività remota, sarà fondamentale definire e applicare autorizzazioni di accesso granulari per ridurre i tentativi da parte degli hacker.



"Il passaggio alla nuova normalità ha fornito a molte aziende manifatturiere il potenziale per migliorare le proprie attività.

Tuttavia, la capacità di prevedere le nuove tecnologie, la sicurezza aziendale e un'accurata selezione dei device sono fondamentali perché questa transizione funzioni con successo.

Di fronte a una trasformazione senza precedenti, è necessario riconsiderare il modo in cui lavoriamo e come la tecnologia può aiutare i leader del settore industriale a imparare da questi cambiamenti e a rimanere competitivi", ha concluso Arioli.