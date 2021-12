Insolvenze aziendali previste in forte crescita nel 2022

Benché il 46% delle imprese intervistate preveda di ricorrere al credito commerciale con la stessa frequenza di quest'anno, il 25% intende concedere dilazioni di pagamento più lunghe ai propri clienti quale forma di finanziamento a breve termine.

Ad agevolare questi processi, l'adozione in modo permanente delle tecnologie digitali, già utilizzate in modo più frequente rispetto al passato nell'ambito dello smartworking e dell'eCommerce.

Secondo Massimo Mancini, Country Director di Atradius per l'Italia, "È di pochi giorni fa la decisione della Commissione Europea di prolungare a fine giugno 2022 la vigenza di misure di supporto al tessuto economico-produttivo, per agevolarne la transizione verso la ripresa e minimizzare le criticità che potrebbero indebolirne la sostenibilità.

Nonostante larga parte del tessuto economico-produttivo italiano si sia mostrato in questi anni resiliente nel saper fronteggiare la crisi pandemica, la messa in campo di ulteriori misure a supporto delle PMI, in tema di investimenti e agevolazioni di accesso a fonti esterne di finanziamento, è un chiaro segnale della necessità di un ulteriore sforzo per il 2022.



Questo non può che trovare il suo logico corollario nella maggiore consapevolezza da parte delle aziende, rafforzata dall'esperienza della pandemia, verso la protezione del business dal rischio di insolvenza dei clienti.

Solo così si potrà parlare di ripresa prima di tutto sostenibile, ma ancor più importante di lungo periodo".