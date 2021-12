HR Tech: la tecnologia rende piÃ¹ umano il processo di selezione dei talenti

Capitali che sono stati utilizzati per sviluppare nuove piattaforme di recruitment e training che permettono alle aziende di assumere e integrare i nuovi talenti attraverso processi completamente digitali.

Il mercato globale dell'HR Tech, nonostante la forte evoluzione spinta dalla pandemia da COVID-19, a causa della diminuzione della domanda nel 2020 ha registrato un giro d'affari pari a 22,9 miliardi di dollari ma ha già riagganciato un trend di crescita nel corso del 2021, ed è destinato a raggiungere un valore pari a 35,7 miliardi di dollari entro il 2028, con un CAGR del 5,8%.



La crescente domanda di talenti qualificati e la sempre maggiore richiesta di strumenti di analisi predittiva guideranno questa crescita, che sarà supportata anche dal ruolo di fondi di Private Equity e Venture Capital che, si stima, investiranno 19 miliardi di dollari in questo settore nei prossimi 5 anni.

Il futuro della gestione delle risorse umane intreccia strettamente talento e tecnologia.

La forza dirompente di queste soluzioni e l'interesse delle aziende sono evidenti nei dati: in un contesto in cui un terzo dei responsabili HR prevede tagli al budget quest'anno, il 90% ha ancora intenzione di confermare o aumentare gli investimenti in tecnologia.

L'evoluzione del lavoro e della gestione delle risorse sta infatti ponendo nuove sfide sia alle aziende sia ai dipendenti.

Una delle più importanti e imminenti riguarderà la carenza di talenti per affrontare la transizione digitale che l'effetto del Next Generation EU è destinata ad accelerare in tutto il continente, dovuta alla mancanza di dipendenti qualificati, e la creazione di un ambiente di lavoro ibrido che sia in grado di supportare sia chi lavora da remoto, sia chi si trova in ufficio.



Risulta quindi cruciale sfruttare al massimo la tecnologia per facilitare un processo decisionale più rapido e fluido ed essere preparati al meglio ad affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che si affacciano all'orizzonte: trattenere e assumere talenti, raggiungere i candidati adatti, migliorare e velocizzare il processo decisionale, offrire nuove tipologie di benefit, personalizzare le metriche delle performance, garantire un continuo apprendimento e aggiornamento delle competenze.

Nella foto: Stephane Klecha, co-fondatore e Managing Partner di Klecha & co