Cybersecurity penalizzata nelle aziende secondo i responsabili IT italiani

Il dato emerge da "Business friction is exposing organization to cyber threats", l'ultimo studio Trend Micro, leader globale di cybersecurity.

"I responsabili IT spesso mediano davanti ai Consigli di Amministrazione per paura di apparire ripetitivi o troppo negativi, con quasi un terzo che afferma che si tratta di una pressione costante.

Ma questo non fa altro che perpetuare un circolo vizioso in cui i manager dell'azienda rimangono parzialmente informati circa i reali rischi cyber", ha affermato Alessandro Fontana, Head of Sales di Trend Micro Italia.

"Si deve parlare dei pericoli, in modo da far comprendere come la sicurezza informatica sia un motore fondamentale per la crescita del business.

Bisogna fare sistema, tra i responsabili IT e aziendali, in fondo combattono entrambi per la stessa causa".

La ricerca rivela che solo il 51% dei responsabili IT e il 37% dei responsabili del business ritengono che i dirigenti comprendano completamente i rischi informatici.