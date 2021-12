I supercomputer crescono (insieme agli AMD Epyc): le aziende iniziano a sfruttarli

Servono per un sacco di studi.

Uno dei super computer più utilizzato al mondo riguarda la meteorologia, riuscire a prevedere il tempo, come come si muovono le nuvole, come vanno le perturbazioni, come si stanno muovendo i mari o come sta arrivando, per esempio, un tornado.

Abbiamo queste informazioni che vengono raccolte e studiate e messe a disposizione di un supercomputer che fa questo.

Abbiamo tanti supercomputer nell'ambito della ricerca in fisica, uno anche qui in Italia dell'ENI, tanti per l'astronomia, dove vanno ad esplorare tante immagini che vengono raccolte dai tanti "occhi" puntati sulle stelle, per esplorare nuovi pianeti o nuove galassie.

Anche per le scienze alimentari, per esempio, sono molto utilizzati perché si va a vedere come si combinano le proteine in base, per esempio, a delle temperature e vengono fatte delle simulazioni e degli studi per capire come funzionano.



AMD è presente negli ultimi supercomputer con HPE e Microsoft, integrando architetture basate su CPU Epyc e GPU Nvidia.

Un'innovazione interessante è che iniziano a nascere supercomputer capaci di essere attivati da macchine virtuali, quindi è persino parcellizzare il lavoro.

Lo scopo principale dei supercomputer, dicevamo, è la ricerca, ma è evidente che le aziende hanno bisogno di strumenti di questo tipo per effettuare determinate simulazioni e il modello di business più evoluto prevede il "noleggio di tempo di calcolo", un po' come avviene a Trieste nell'area Science Park per il Sincrotrone.