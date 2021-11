NBA diventa azionista di Sportradar e firma una partnership globale a lungo termine

La nuova partnership, che rafforza quella preesistente, include diritti di distribuzione ampliati per quanto riguarda i dati di monitoraggio dei giocatori.

Sportradar creerà anche un team dedicato ad arricchire il coinvolgimento dei fan, attraverso l'utilizzo e lo sviluppo di informazioni in grado di rivoluzionare il modo in cui i dati delle scommesse sportive vengono utilizzati dagli operatori di scommesse e dai media partner.

"Siamo lieti che l'NBA abbia scelto Sportradar come partner ufficiale per sostenere la popolarità globale e la crescita esplosiva del gioco", ha detto Carsten Koerl, global CEO, Sportradar. "Il basket è il più grande sport americano per popolarità nel mondo e, come leader di mercato, abbiamo la competenza tecnologica e le relazioni industriali per aiutare l'NBA a intrattenere i fan a livello globale.



Crediamo che questo accordo contribuirà al business di Sportradar e alla sua continua crescita.

Questo nuovo accordo pluriennale, in aggiunta a quello ancora in corso, ci dà un'ulteriore spinta per sviluppare con l'NBA soluzioni interessanti attraverso i nostri team, nel campo delle scommesse e dei vertical di intrattenimento sportivo".

"Sportradar è stato un partner formidabile che ha consentito alla League di esplorare il panorama globale delle scommesse sportive", ha detto Scott Kaufman-Ross, Senior Vice President, Head of Gaming & New Business Ventures, NBA. "Con il mercato in continua evoluzione, siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Sportradar per creare, attraverso l'utilizzo dei dati, nuove esperienze per i fan e innovare la NBA a livello globale".

Questo accordo estende una collaborazione avviata nel 2016, quando Sportradar e l'NBA avevano annunciato una partnership pluriennale che aveva reso Sportradar fornitore ufficiale di statistiche in tempo reale del campionato NBA.



L'NBA e Sportradar continueranno a collaborare sulle "best practices" per proteggere l'integrità delle partite, attraverso l'utilizzo dell'Universal Fraud Detection System (UFDS) di Sportradar che consente di monitorare le attività e le tendenze delle scommesse in tutto il mondo.

Nel corso del 2021, Sportradar ha firmato accordi sui diritti dei dati con le principali leghe e organi di governo di cinque degli sport globali più popolari, tra cui UEFA, Federazione internazionale di tennis, Federazione internazionale di cricket, National Hockey League e infine NBA.