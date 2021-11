Impresa, innovazione e saggezza

Come questo si cali e caratterizzi l'impresa del futuro ce lo spiegano nel loro ultimo scritto Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi dal titolo "L'impresa saggia.

Come le imprese creano l'innovazione continua", edito da Guerini NEXT.

Secondo gli autori, sono poche le imprese capaci di far fronte con successo alla sfida più importante: il cambiamento ad alta velocità.

La maggior parte tende infatti a concentrarsi sul breve termine, senza assicurarsi che i loro interessi siano allineati con quelli della società.

La chiave di volta per lo sviluppo di una innovazione continua è riuscire a sviluppare una saggezza pratica, plasmata dai valori, dall'etica e dalla morale. Le imprese cosiddette "sagge" sono quelle in grado di incidere sulle relazioni umane per infondere nuove conoscenze nelle pratiche organizzative, convertendole in azione e innovazione continua a livello individuale, aziendale e sociale.