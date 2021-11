Il Data Management è davvero un mercato maturo? - Punto e a capo - @gigibeltrame

La percezione è che qualche azienda ha abbracciato gli analytics e ha consolidato i dati al fine di abbattere i silos e sta compiendo qualche passo verso una metodologia Agile per i progetti futuri, diventando una vera e propria data driven company, molte aziende stanno ancora ragionando sulle opportunità di investire nella gestione dei dati.

C'è un fatto: i progetti di data management costano e i risultati non sono sempre evidenti in tempi brevi, per cui sono necessari una cultura aziendale attenta al tema e un coinvolgimento delle figure apicali.

Se la sensibilità è migliorata con la pandemia, la gestione dei dati si coniuga con un change management e la trasformazione digitale e quindi diventa un ingranaggio del cambiamento del business in atto.

Molta attenzione verso chi ha a che fare con il consumer, è in crescita in quelle aziende del manifatturiero che stanno scoprendo ottimizzazione delle risorse e della manutenzione grazie all'IoT, sta cambiando lo scenario per molte industry.



L'evoluzione del cloud nelle sue forme, la disponibilità di algoritmi e intelligenze artificiali a "prezzi ragionevoli" stanno spingendo le aziende a "cambiare".

Non è un percorso semplice, va meditato e pesato e su questo sono tutti concordi: vendor e aziende.

Ma è anche un percorso irreversibile.