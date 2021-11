La privacy Ã¨ un diritto che le big tech devono rispettare

Questo forse perché i dati sono la valuta dell'economia digitale e le restrizioni sul loro uso sono viste come attacchi alle libertà capitalistiche e all'innovazione.

Così come le banche devono prendersi cura del denaro dei loro clienti, le aziende che usano i dati per raccogliere informazioni preziose e monetizzabili hanno il dovere di proteggere tali dati.

Si tratta di un contratto sociale, che regolamenti come il GDPR rendono esecutivi per legge.

Per avere veramente successo in EMEA, i fornitori di tecnologia e di cloud devono capire che privacy e fiducia sono una colonna portante della società europea.



Sia i fornitori globali che quelli regionali devono essere consapevoli della complessità della privacy e della sovranità europea, al fine di soddisfare adeguatamente le aspettative dei clienti.

Per esempio, il progetto Gaia-X avviato dai rappresentanti del mondo economico, scientifico e politico mira a creare una proposta per un'infrastruttura dati europea di prossima generazione.

La visione è quella di creare un ecosistema digitale dove i dati e i servizi possano essere resi disponibili, raccolti e condivisi in un ambiente fidato per l'Europa e oltre.

Le implicazioni per i fornitori di cloud che fanno business nella regione EMEA potrebbero essere dannose se si percepisse che i loro metodi di raccolta, condivisione e protezione dei dati non fossero in linea con i valori di privacy europei.

Questo è solo un altro esempio della mia convinzione che tecnologia e business riguardano le persone.



Gli atteggiamenti culturali nei confronti della privacy sono una sfida che le aziende tecnologiche devono affrontare tenendo a mente le esperienze sociali, politiche ed economiche di ogni singola nazione.

Resta il fatto che la privacy è un diritto umano, e questo non è qualcosa che le big tech possono ignorare.

Il settore del cloud in particolare deve far suo questo principio piuttosto che combatterlo per continuare a crescere rapidamente come avvenuto negli ultimi dieci anni.

Daniel Fried, GM & SVP EMEA and Worldwide Channel di Veeam Software