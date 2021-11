Note spese: sono ancora troppe le frodi

Secondo Alessia Poletti, Senior Field Marketing Manager di SAP Concur Italia, "il fatto che i dipendenti italiani considerino 'accettabile' una frode sulle note spese fino a 208 euro è qualcosa che ci deve far riflettere.

Certamente è importante lavorare sulla cultura aziendale in ottica di trasparenza, ma per le imprese è vitale ridurre il rischio di frodi oggi stesso.

Per far questo oggi ci vengono incontro alcune tecnologie come l'IA e l'automazione di processi manuali che consentono di risparmiare fino a due giorni lavorativi a settimana per chi ha il compito di controllare le spese".

Le frodi dei dipendenti sulle spese aziendali

In Italia, tra i cinque comportamenti fraudolenti più comuni si registrano spese di chilometraggio arrotondate (33%), addebiti per cene o pranzi privati al ristorante (32%), addebiti per attrezzature da ufficio personali (30%), o per alcolici non coperti dalla corporate policy (29%) e spese telefoniche arrotondate (33%).