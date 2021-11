Valute digitali: quale sarÃ  il futuro del denaro?

Sulla base di un sondaggio condotto dalla Banca dei regolamenti internazionali, l'86% delle banche centrali sta valutando vantaggi e svantaggi del lancio delle CBDC, ma solamente il 14% si trova in una fase di sviluppo avanzato, con l'introduzione di piani pilota.

In un recente rapporto, la Bank of England ha specificato: "Una valuta digitale della banca centrale o CBDC consentirebbe a famiglie e imprese di effettuare direttamente pagamenti elettronici utilizzando la moneta emessa dalla Bank of England".



Attualmente, solo le banche commerciali hanno un collegamento diretto con la banca centrale, una valuta CBDC potrebbe però consentire per la prima volta a consumatori e imprese di accedervi direttamente.

In generale, per CBDC si intende una forma digitale della moneta legale che utilizza la tecnologia blockchain per gestire il suo libro mastro. A differenza delle criptovalute, una CBDC viene amministrata da un ente centralizzato, nella maggior parte dei casi la banca centrale di un Paese.

Per l'utente finale, il valore che l'unità digitale rappresenta, per esempio una sterlina digitale, resta invariato.

Quali sono i vantaggi di una valuta digitale?

La divisione ricerca sugli strumenti digitali di Bank of America, in un rapporto di ottobre, ha rivelato che 221 milioni di persone hanno acquistato o venduto una criptovaluta a giugno 2021, in aumento rispetto ai 66 milioni del maggio 2020.



Con la rapida diffusione dei pagamenti contactless e delle transazioni online, dipendiamo sempre meno dalla moneta fisica.

Le valute digitali possono essere considerate come un upgrade dei protocolli di gestione del denaro via internet che già conosciamo e utilizziamo nelle nostre operazioni online.

E come ogni upgrade, si prevede l'aggiunta di nuove funzioni che migliorino la rapidità, l'efficacia e in generale l'esperienza dell'utente. Quali saranno queste funzioni dipenderà dalle decisioni che saranno prese sui singoli progetti; tuttavia, in generale verranno ridotti i tempi di liquidazione e potenziati i sistemi di monitoraggio delle reti di pagamento.

Criptovalute private o stablecoin oggi

Sono già state create numerose criptovalute private collateralizzate con un asset di riserva, chiamato stablecoin.



Sono la soluzione del settore privato alla moneta legale digitale, un tipo di criptovaluta emesso da una società privata con un meccanismo per ridurre le oscillazioni dei prezzi e stabilizzarne il valore.

L'obiettivo delle stablecoin è di offrire una versione alternativa della valuta digitale priva di rischio, gestita in modo indipendente dalle banche commerciali e che può essere utilizzata direttamente dal consumatore, a prescindere dalla sua situazione bancaria.

Le stablecoin consentono di scambiare facilmente miliardi di dollari e oggi rappresentano un capitale superiore a 100 miliardi di dollari investito nell'ecosistema delle criptovalute. Considerato che quest'industria supererà i 2 mila miliardi di dollari, non ci sorprende che le banche centrali stiano mostrando crescente interesse per un'opportunità molto appetibile.

Sebbene sia ancora troppo presto per capire come si concretizzerà questa soluzione o in che modo i governi gestiranno le valute digitali, il megatrend è che il processo di digitalizzazione delle valute proseguirà, a prescindere da quali saranno i soggetti coinvolti. Anche se le banche centrali hanno chiarito che le CBDC saranno utilizzate in aggiunta al denaro contanti e non lo sostituiranno, a prescindere dalla forma, digitale o meno, è ancora la moneta legale che perde valore con l'inflazione.



Va inoltre considerato il fatto che i governi assumono più controllo sui cittadini.

Nel frattempo, la nostra conclusione è che gli "hard asset" come azioni, bitcoin, lingotti d'oro o immobili, sono uno strumento utile per gli investitori che vogliono combattere l'inflazione.

David Goodman, Investment Manager di GAM Investments