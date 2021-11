PerchÃ© ci vogliono nuovi strumenti di valutazione per gli immobili commerciali

Risulta pertanto essenziale per i valutatori definire e disporre di metriche più aderenti alla realtà e che tengano conto delle abitudini di spesa dei consumatori, nell'interesse di un mercato trasparente e comprensibile ai diversi player.

Un altro elemento che sta acquisendo rilevanza nella valutazione degli immobili retail è il livello di aderenza agli standard environmental, social e governance (ESG): sempre più, sia gli investitori locali e internazionali che i grandi gruppi di retailer prestano attenzione a questi principi per orientare i propri investimenti e per garantire il rispetto delle policy aziendali in termini di sostenibilità.



A questo proposito, è stato individuato un set di indicatori ESG, da inserirsi nei report di valutazione, rilevanti ai fini della stima di un immobile commerciale, quali i dati relativi alle certificazioni, al risparmio energetico, alla riduzione dei consumi di acqua, alla gestione dei rifiuti, alla presenza di aree verdi, all'attenzione alla mobilità sostenibile e alle attività sociali svolte nel centro commerciale in relazione al suo territorio.

Natalicchio ha infine concluso: "La crescita dell'eCommerce e l'attenzione ai principi ESG sono temi anticipatori di tendenze del mercato, in grado di modificare i paradigmi e le metriche valutative e da studiare attentamente.

Risulta fondamentale avviare un dialogo continuativo con i diversi attori del settore retail, in modo da garantire la condivisione di informazioni e dati in un'ottica di maggiore trasparenza.



Questo processo consentirà inoltre di fornire ai valutatori gli strumenti necessari per pesare correttamente i vari input e fornire una stima di valore dell'immobile commerciale più oggettiva e aderente ai mutevoli e sfidanti scenari in essere".