Investire in cybersecurity: ci sono opportunitÃ  ma occorre cautela

Oggi le vulnerabilità di rete identificate e il software violato possono essere acquistati da altri criminali informatici anche attraverso le criptovalute, utilizzate come modalità anonima per ricevere pagamenti.

Questo contesto ha creato un cambio di marcia della domanda di strumenti software di sicurezza e ha posto una maggiore pressione sui responsabili IT e sul top management delle aziende, non solo per garantire che gli strumenti di sicurezza siano acquistati per coprire le vulnerabilità su tutta la loro architettura IT, ma che tali strumenti siano poi davvero efficaci e in grado di evolversi con il panorama delle minacce.

Ci aspettiamo che il panorama delle minacce continui a mutare, poiché molti dei temi e dei fattori che già esistevano a inizio 2021, sono ancora di attualità.

Anche se difficile da misurare con precisione, il tasso di crescita del costo del crimine informatico ha definitivamente superato la crescita della spesa per il software di sicurezza negli ultimi anni: un trend che, probabilmente, continuerà anche in futuro.



Cybersecurity Ventures stima che il costo dei soli attacchi ransomware raggiungerà i 265 miliardi di dollari entro il 2031.

Dove ci sono rischi, ci sono opportunità

Guardando al futuro, vediamo la cybersecurity assumere rilevanza sia negli ambienti di cloud pubblico che nelle catene di fornitura di software, dove la recente attività di violazione ha rivelato vulnerabilità nelle infrastrutture che non sono state storicamente protette da strumenti di sicurezza di terze parti.

I modelli economici sono ancora in evoluzione mentre i clienti di cybersecurity cercano di capire meglio le proposte di valore e ciò che ancora separa i fornitori di security di terze parti dai fornitori di software per infrastrutture e cloud pubblici.

Data la portata e la complessità di questi ambienti IT, ci aspettiamo che nel tempo emergano importanti budget di spesa per la sicurezza in queste due aree.



Tra le aziende specializzate in cybersecurity si segnala CrowdStrike, che offre una piattaforma differenziata che protegge gli endpoint (sia personal computer che server) identificando le possibili minacce con l'ausilio dell'intelligenza artificiale per prevenire le violazioni.

L'azienda, inoltre, condivide con tutta la sua rete di clienti le informazioni apprese durante un tentativo di violazione.

Tenable offre una preziosa scansione dell'infrastruttura IT nell'identificazione di violazioni e vulnerabilità, mentre NortonLifelock è un altro attore chiave nella protezione dei consumatori sia dal malware che dal furto di identità.

Anche i giganti della tecnologia giocano un ruolo importante nella sicurezza delle infrastrutture IT.

Microsoft ha dichiarato ricavi annuali dalla sicurezza informatica pari a 10 miliardi di dollari (+40% rispetto all'anno precedente), proteggendo email, endpoint, identità e altri vettori di minacce e la stessa Amazon, attraverso la sua divisione Amazon Web Services, sta proteggendo i carichi di lavoro nella sua infrastruttura cloud.



Anche Alphabet si è recentemente impegnata a investire 10 miliardi di dollari nella cybersecurity come parte della direttiva sulla sicurezza informatica del presidente Biden.

Da allora, la società ha rilasciato una serie di annunci di prodotti volti a migliorare la sicurezza della Google Cloud Platform e della suite di produttività Google Workspace.

In conclusione, il settore della cybersecurity è in continuo cambiamento in risposta a un panorama di minacce in evoluzione.

Man mano che la domanda di prodotti e servizi del settore aumenta, le aziende tecnologiche devono trovare soluzioni innovative.

Questa dinamica crea alcune opportunità interessanti e potenzialmente gratificanti per gli investitori.

Tuttavia, l'aumento della domanda di sicurezza dei dati ha anche portato a un rapido aumento delle valutazioni in alcuni sotto-segmenti del settore.



Un aspetto, quest'ultimo, che gli investitori devono tenere in considerazione.

Alison Porter, Portfolio Manager di Janus Henderson Investors