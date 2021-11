Azionario: un po' di sana prudenza non fa mai male

Eppure questi intrepidi investitori che adesso vengono solleticati dalle storie di quelli che hanno fatto performance mirabolanti non si rendono conto che i guadagni li hanno fatti proprio coloro che hanno investito quando il rischio era al massimo e i mercati erano sui minimi.

Infatti, per limitarsi a raccontare un film che abbiamo già visto innumerevoli volte, quello che troppo spesso ci si dimentica è come funziona il mercato.

Se un indice azionario perde il 30 o il 40% di valore, certamente è perché qualcosa di grave è successo e quindi il fatto di togliere i soldi dal banco sembra la mossa più corretta da fare per salvare almeno parte del proprio patrimonio.



Peccato che i grandi operatori internazionali (che rappresentano il cosiddetto "smart money") si muovano sempre in controtendenza, uscendo per primi quando i prezzi sono ancora decenti e poi, nel momento in cui avviene l'inevitabile panic selling, si mettono in acquisto ricomprando a prezzi più bassi quello che avevano venduto solo poco tempo prima.

Tra l'altro mi sono andato a rivedere il grafico dello S&P 500 dal primo novembre 1999 fino al 30 marzo 2000 e ho notato subito che la volatilità giornaliera, anche in quell'ultima gamba di rialzo, era molto più alta di oggi e infatti il VIX si era mosso solo tra 22 e 27 in quei cinque mesi.

Questa è l'ulteriore dimostrazione che ormai non siamo più "allenati" allo scatto decisivo e necessario per poter affrontare scenari negativi improvvisi. Un po' come se Rambo si trovasse catapultato nella giungla del Vietnam dopo essere stato oltre un anno e mezzo sul divano a gozzovigliare trascurando i muscoli e facendosi venire la pancetta, oltre ad aver perso l'attitudine psicologica alla lotta.



Cari investitori, questa situazione di euforia potrebbe andare avanti per parecchio tempo e farvi sentire bene, oppure fermarsi all'improvviso.

Onestamente non ne ho idea.

Ma quello che dovete sapere è che se si ha il 50% del proprio portafoglio sul mercato azionario e questo perde il 30%, vendendo si consolida la perdita e se scende ancora di più si ha la sensazione di avere fatto la cosa giusta.

Ma, utilizzando quel 50% che non è ancora stato investito per comprare, si abbassano i prezzi medi di carico, con la conseguenza che, quando il mercato torna sui vecchi livelli, si guadagnano tanti soldi.

A volte, certi indici tornano sui massimi in poco tempo, altre volte ci vogliono anni e altre ancora non ci tornano proprio.

Ecco perchè rimane sempre fondamentale la diversificazione ed occorre evitare rischi specifici.

Oltre a questo, è buona regola non comprare titoli che hanno valutazioni assurde e multipli sopra le stelle solo perchè promettono di cambiare il mondo.



Al contrario, potrebbe valere la pena analizzare proprio quelle aziende che portano già innovazione ma vengono evitate perchè considerate noiose oppure obsolete da teste poco attente o male informate.

Un tempo si diceva che il compito delle banche centrali fosse quello di mettere l'alcol sui tavoli quando la festa era spenta e di portarlo via piano piano quando invece l'ambiente si stava surriscaldando.

Sarà ancora cosi? Io lo spero proprio.

Michele de Michelis CIO, Frame Asset Management