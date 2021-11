Credito PMI: 5 opportunitÃ  di finanziamento da sfruttare in attesa dei fondi del PNRR

Eppure, sono ancora molte le opportunità che non vengono pienamente sfruttate e che potrebbero offrire condizioni di finanziamento vantaggiose a migliaia di imprenditori in difficoltà.

Le 5 opportunità a portata di PMI per reperire finanziamenti

1 - Le aziende hanno la possibilità di accedere, ad esempio, ai finanziamenti agevolati con una quota a fondo perduto variabile tra il 25% ed il 40% dei bandi Simest per l'espansione all'estero dei business delle imprese.



Tra i bandi disponibili, Simest E-commerce permette di finanziare a tasso agevolato (0,05%) la realizzazione di una piattaforma di proprietà online-per la vendita dei propri prodotti-fino a 300.000 euro coprendo anche le spese di manutenzione e pubblicità.

2 - Le giovani imprese e le startup possono ottenere dei finanziamenti e contributi a fondo perduto vantaggiosi tramite Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.).

Per esempio, Nuove Imprese a Tasso Zero di Invitalia eroga un mix di mutuo a tasso zero (pari al 70%) e contributo a fondo perduto 20% per coprire fino al 90% dei costi di apertura dell'attività di impresa costituita da giovani e/o donne o di una startup.

Per le startup, in particolare, sono previsti finanziamenti a tasso agevolato di Smart e Start.

3 - Infine, le piccole imprese possono accedere al Microcredito per finanziamenti fino a 50.000 a sostegno delle loro attività.



4 - Oltre a questi incentivi, le imprese hanno a disposizione dei crediti d'imposta agevolati per l'acquisto di macchinari nuovi o tecnologicamente avanzati, ottenuti in compensazione tramite la dichiarazione dei redditi.

5 - Per le PMI non deve essere nemmeno trascurata la possibilità di operazioni di sottoscrizione di minibond che permettono alle società non quotate di aprirsi al mercato dei capitali, riducendo la dipendenza dal credito bancario.

"Per le PMI con un fatturato maggiore, infine, va anche considerata la possibilità della quotazione all'Euronext Growth Milan, ex AIM, come per altro ha appena fatto di Gruppo Soluzione Tasse Spa di cui Corporate Credit è parte integrante fin dalla nascita", aggiunge Guerrieri.

"Questo passaggio consente alle imprese di acquisire nuovi capitali per investire in ulteriore crescita e sviluppo".