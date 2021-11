Le imprese femminili sono una su quattro tra le nuove nate e sono piÃ¹ solide

Le imprese femminili sono una su quattro tra le nuove nate e sono più solide

Secondo l'Osservatorio di Unioncamere InfoCamere sono in aumento anche le donne nei posti di comando: +93mila rispetto a 10 anni fa. Crescono le società di capitali

La nascita di imprese femminili mostra segnali di ripresa ma la pandemia continua a pesare sulla voglia di mettersi in proprio delle donne.

La difficile congiuntura sta portando comunque a scelte aziendali più consapevoli e meditate, che potrebbero in parte essere legate anche alla crescente presenza femminile nelle funzioni di guida delle imprese, che vede 93mila donne amministratrici in più di 10 anni fa.

Come mostrano i dati dell'Osservatorio sull'Imprenditoria femminile di Unioncamere e InfoCamere, le iscrizioni di nuove attività femminili nei primi nove mesi del 2021 sono più numerose di quelle registrate nello stesso periodo del 2020 (+7mila) ma sono ancora circa 9.200 in meno dello stesso periodo del 2019.