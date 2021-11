Quello che non dicono delle crypto valute e del metaverso - Punto e a capo - @gigibeltrame

E' un dato di fatto, non per questo le crypto valute sono "sporche", è evidente però che permettono più facilmente i pagamenti di attività illecite.

C'è un altro aspetto curioso, ossia la tassazione sugli investimenti, ma è un altro discorso e lo lascerei cadere.

Quanti discorsi di questi tipo avete sentito?

C'è n'è un altro, in fondo legato a questo, che riguarda l'interesse di tanti verso il Metaverso.

Anche qui, l'interesse è poter mettere in vendita degli oggetti digitali attraverso gli NFT, non-funfible token, per acquisti all'interno delle varie applicazioni.

Ovviamente, il tutto pagato attraverso transazioni digitali su crypto valute.

Anche di questo, quante informazioni avete ricevuto?

Date un'occhiata al fiorente mercato mondiale del NFT legato agli sport per comprendere la portata economica.



In Italia non è particolarmente sviluppato, ma molti dei principali operatori sponsorizzano tante squadre di Serie A.

Un mercato in espansione, fortissima espansione.

Quale migliore occasione del Metaverso, un mondo virtuale, per creare opportunità di business e tagliare (o dovremmo dire evadere?) tasse attraverso monete virtuali?

Provate a riflettere, informatevi, ma comprenderete che è un business enorme.