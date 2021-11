PerchÃ¨ la funzione IT deve avere un peso maggiore nei piani delle organizzazioni

Tant'è vero che gli esperti di tecnologia stimano che l'allineamento tra responsabili IT e il business sia passato da una media del 46% di due anni fa al 63% attuale.

Per quanto concerne il modo in cui l'IT è stato in grado di fornire supporto al business, i responsabili IT si dicono fiduciosi circa il contributo fornito: il 44% afferma infatti che l'infrastruttura tecnologica presente è molto robusta, e il 38% considera i processi e la cultura IT all'interno dell'azienda molto agili nel sostenere le esigenze dell'organizzazione.



Tuttavia i responsabili IT sono chiaramente frustrati dalla mancanza di riconoscimenti per essere stati un fattore chiave del cambiamento all'interno delle aziende nel corso della pandemia: il 50% di essi afferma che i rispettivi risultati non sono stati riconosciuti negli ultimi dodici mesi.

Altri motivi di insoddisfazione derivano da priorità contrastanti e dalla risoluzione reattiva dei problemi (48%) nonché dalla costante pressione per riuscire a innovare tagliando al contempo i costi (35%).

"Quando è scoppiata la pandemia, i responsabili IT hanno avuto l'immensa responsabilità di riuscire a far proseguire le operazioni e isolare le aziende da ogni problema di tipo fisico e finanziario.

Durante l'ultimo anno questa pressione si è evoluta, e oggi il focus è sulla definizione di una panoramica strategica del cambiamento delle esigenze aziendali", ha commentato Mauro Bonfanti, Regional VP EMEA di Pure Storage. "Guardando avanti, è essenziale che le necessità del business vengano bilanciate e prioritizzate affinché i CIO possano continuare a fornire la tecnologia necessaria per creare un impatto significativo sugli utenti".

Il cambio di priorità dei responsabili IT per il prossimo anno

I responsabili IT hanno espresso la propria intenzione di concentrarsi, nel corso dei prossimi dodici mesi, sullo sviluppo delle competenze personali: in particolare la priorità (52% degli intervistati) va alla focalizzazione sui risultati nel supportare il business da parte dell'IT; il 50% vuole invece dedicarsi a vision e pensiero strategico; il 37% alle metodologie sperimentali/agili; e un altro 37% alla gestione dei team IT dispersi.



Questi dati sono ulteriormente confermati dal fatto che i responsabili IT sono intenzionati a consolidare, tra gli altri, i rapporti di collaborazione con CPO (48%), COO (46%) e CEO (40%).

In termini di obiettivi strategici per il prossimo anno, l'attenzione principale da parte dei responsabili IT riguarda:

- L'agenda green: il 63% degli intervistati italiani, la più alta percentuale in Europa, indica nella sostenibilità uno dei focus principali;

- Potenziamento dei team: il 50% desidera concentrarsi sul recruiting di nuove competenze da inserire all'interno del proprio team;

- L'IT al centro: il 44% afferma di volersi focalizzare sull'upskilling del team IT.

Infine, quando si tratta delle principali priorità per i prossimi dodici mesi, i responsabili tecnologici intendono dedicarsi a quanto segue:

1 - Trasformazione digitale: incrementare l'accelerazione della trasformazione digitale (83%)



2 - Lavoro ibrido o da remoto: migliorare l'esperienza digitale per un futuro all'insegna del lavoro ibrido o da remoto (79%)

3 - Clienti: migliorare l'esperienza digitale del cliente/ottimizzare il customer journey (79%)

4 - Agilità: integrare e accelerare l'agilità all'interno dell'azienda (77%)

Bonfanti ha concluso: "La comprensione delle priorità di business richiede un pensiero strategico per portare chiarezza e senso della direzione nelle decisioni tecnologiche a lungo termine.

Ciò che emerge da questa ricerca è che la vision dei responsabili IT può essere tenuta al palo dall'infrastruttura che si trovano davanti.

Allo scopo di ottenere l'agilità, il focus sul cliente e l'innovazione che rappresentano le loro priorità, i responsabili IT devono essere in grado di fruire della tecnologia in maniera flessibile scalandola verso l'alto e verso il basso a seconda delle esigenze.



La libertà consentita da questo approccio permette di investire più tempo e più risorse a favore di progetti innovativi.

La voce strategica che i CIO hanno fatto in modo di far sentire in maniera più forte deve essere salvaguardata insieme alla possibilità di stringere collaborazioni solide con il resto dei direttivi aziendali".