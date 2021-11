Azionario: 4 fattori che cambiano il punto di vista sull'eurozona

Sean Markowicz (Schroders): dopo anni di sottoperformance, il sentiment del mercato nei confronti dei quest'area si è finalmente capovolto

Dopo dieci anni di sottoperformance, l'azionario dell'eurozona sta tornando alla ribalta.

L'Indice MSCI EMU quest'anno è in rialzo del 16% in dollari, rispetto al 9,7% dell'Indice MSCI All-Country World ex US.

Infatti, in valuta locale, l'azionario dell'eurozona ha avuto un rally simile a quello statunitense.

Perché quindi il sentiment degli investitori è diventato così rialzista sulla regione? Abbiamo individuato quattro trend che potrebbero spiegarlo in modo sorprendente.

1 - I settori della old economy non guidano più l'economia europea

L'eurozona viene spesso percepita come un mercato molto esposto ai settori della ?old economy', come quello finanziario, e poco esposto a quelli growth, come quello tecnologico.