Come conciliare spesa per IT, ROI ed esigenze di business

Tuttavia, solo il 62% ha piena fiducia nei dati di cui dispone.

E' questa la principale evidenza che emerge dalla recente indagine "L'imperativo della trasparenza: come la visibilità sulla spesa per la tecnologia genera valore aziendale", condotta da Harvard Business Review per conto di Apptio, azienda che fornisce soluzioni TBM (Technology Business Management), al fine di misurare la correlazione esistente tra la visibilità sulla spesa tecnologica e lo sviluppo agile dell'impresa.

La ricerca ha coinvolto un panel di 338 aziende di tutto il mondo, che negli ultimi 6 mesi hanno rivisto e aumentato - nell'82% dei casi - i propri investimenti nel digitale.

In particolare, il 62% degli intervistati ha incrementato i budget per l'acquisto di tecnologie per accelerare la trasformazione digitale all'interno della propria struttura e rispondere alla nuova domanda di prodotti e servizi tecnologici generata dallo scoppio della pandemia da COVID-19.

Colmare il gap tra importanza dei dati sul valore della spesa IT e fiducia in questi

I risultati dell'indagine di Apptio evidenziano l'importanza per i decision maker aziendali di avere accesso in tempo reale a informazioni strutturate e consolidate che possano aiutarli a fare le migliori scelte strategiche per adattarsi a un mercato in rapida evoluzione.