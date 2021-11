Per le vendite online la nuova frontiera Ã¨ la searchability

"Lo sviluppo di una barra di ricerca nativa e disponibile gratuitamente per tutti i merchant - prosegue Puzzo - è la dimostrazione del lavoro che come piattaforma stiamo portando avanti per soddisfare le nuove esigenze di clienti sempre più esigenti che cercano nel digitale esperienze di acquisto molto simili a quelle tradizionali soprattutto quando di parla di ?assistenza' nelle prime fasi dell'acquisto".

Ma quali sono le caratteristiche che deve avere una buona funzione search?

"Innanzitutto, sembrerà banale, ma deve essere ben visibile.

Poi, vietato sottovalutare l'esperienza da mobile.

Oggi il 73% del totale degli acquisti online avviene proprio attraverso smartphone e tablet e questo dato è destinato a crescere del 15% entro la fine dell'anno, quindi è indispensabile assicurarsi che il pulsante sia facilmente utilizzabile anche da questi dispositivi", dice ancora Puzzo.



"Un altro aspetto di cui aver contezza è possedere una ?serp', una pagina dei risultati, ben organizzata e soprattutto una gestione del no results efficiente" ricorda Puzzo.

"L'utente cerca una user experience fluida che lo conduca verso l'acquisto senza stop and go, ogni frizione aumenta la possibilità che il processo si interrompa.

Ma soprattutto - prosegue Puzzo - chi sceglie di aprire un proprio business eCommerce deve rendere la propria barra di ricerca utile e significativa per gli utenti che cercano un prodotto specifico".

Neanche a dirlo, quindi, assumono particolare importanza, come ricordava Puzzo, le implementazioni dovute all'introduzione dell'AI come l'auto-complete che evita all'utente di digitare query troppo lunghe, e la correzione automatica in caso, per esempio, di errori di battitura.



Ma non è tutto.

"La barra del search rappresenta anche una preziosa interfaccia con l'utente permettendoci di migliorare la ricerca anche attraverso la geolocalizzazione delle offerte e fornendo ai brand importanti informazioni sulle proprie performance di vendite attraverso i search insight e analytics" conclude Puzzo.