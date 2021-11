Agli italiani piacciono gli eCommerce internazionali, piÃ¹ della media europea

Due terzi (69%) dei consumatori ha infatti dichiarato di temere che lo shopping online possa rappresentare un problema per le imprese locali, e per questo ne stanno favorendo il business.

Secondo i dati, un terzo (34%) dei consumatori italiani preferisce comprare da negozi online locali piuttosto che da giganti dell'eCommerce.

Tra questi, è interessante notare che sono soprattutto i millennial (41%) che scelgono di non rivolgersi ai giganti dell'eCommerce preferendo acquistare dai negozi online locali, a differenza dei baby boomer (23%) che continuano a prediligere i grandi marketplace.

Una panoramica sullo shopping transnazionale

Rispetto al quadro generale, la ricerca di Sendcloud mostra che un buon 45% dei consumatori online europei ha ordinato da un negozio online internazionale negli ultimi 12 mesi.



Secondo i dati raccolti, le categorie di prodotto maggiormente richieste quando si parla di shopping transnazionale sono quelle di "Moda e Accessori" ed "Elettronica".

Entrambe le categorie hanno infatti ottenuto le quote più alte, con percentuali di consumatori sopra il 40%.

In merito ai risultati raccolti, Rob van den Heuvel, CEO e co-fondatore di Sendcloud, ha dichiarato che "la ricerca fornisce preziose informazioni su quelli che sono i diversi comportamenti di acquisto tra i Paesi.

Risulta particolarmente interessante vedere come in Italia lo shopping transnazionale sia in crescita e come allo stesso tempo le generazioni più giovani stiano sostenendo le realtà locali.

Ogni Paese, del resto, ha le sue preferenze quando si tratta di shopping online.

Per quanto riguarda le vendite oltre confine è quindi importante che i commercianti online possano conoscere i bisogni e le richieste dei consumatori degli altri Paesi così da fornire loro il miglior servizio possibile".