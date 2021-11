Camera Arbitrale di Milano: tempi sempre piÃ¹ rapidi

Camera Arbitrale di Milano: tempi sempre più rapidi

Tra 2020 e 2021 è diminuita del 17% la durata media dei procedimenti arbitrali. Attualmente l'85% delle udienze arbitrali è online, era del 5% nel periodo pre-Covid

Una notizia importante per le imprese che cercano un sistema di giustizia efficace ed alternativo al tribunale sia sul suolo italiano sia a livello internazionale.

Camera Arbitrale di Milano (CAM) e Camera Arbitrale Forense (CAF) di Pescara hanno siglato un accordo per offrire ai privati e alle imprese del territorio pescarese e dell'Abruzzo un servizio di gestione degli arbitrati internazionali.

L'accordo - come altri già in essere nel Paese - prevede l'assistenza alle parti che sottoscrivono un contratto o a quelle che devono avviare un procedimento arbitrale, la collaborazione dei due enti per l'amministrazione dei procedimenti, sulla base del Regolamento CAM, un servizio di nomina di arbitri e di consulenti tecnici per i casi non amministrati e la promozione del servizio di arbitrato internazionale.