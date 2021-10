I fattori fondamentali che ogni retailer deve tener presente in un mondo post pandemia

Al terzo posto e a pari merito ci sono la condivisione delle esperienze personali dei prodotti e la possibilità di effettuare up-selling e cross-selling tra diverse linee di prodotto.

Secondo Fabienne Cetre, Sales Director di Manhattan Associates, "stabilire le fondamenta tecnologiche che permettano ai retailer di reagire e adattarsi velocemente, e senza intoppi a improvvisi cambiamenti nel settore, ha rappresentato una componente vitale del successo negli ultimi 18 mesi.

Avere visibilità su tutta la supply chain con una singola visualizzazione delle scorte di tutta la rete, invece dei tradizionali silos come magazzini, depositi e funzioni di trasporto è fondamentale per gestire in modo efficace eventi improvvisi.

Che si tratti di offrire un'affidabile comunicazione con il cliente, di mettere in atto misure di distanziamento sociale per chi lavora in magazzino, o soluzioni personalizzate di eCommerce e soluzioni omnichannel per rispondere alla domanda di servizi, come coda virtuale o click and collect, quando si tratta di prevenire disagi per il cliente finale è necessario partire dalla conoscenza della suppy chain per renderla il più possibile agile".



Come ha evidenziato la ricerca, i consumatori stanno elevando le loro aspettative per quel che riguarda gli acquisti in-store e online.

Mentre i retailer si preparano ad agire in un mondo post pandemico, è importante lavorare con la tecnologia, i processi e le persone in modo fluido, non limitandosi a soddisfare le aspettative dei clienti, ma riuscendo ad andare oltre.

I risultati della ricerca suggeriscono che esiste una disconnessione tra ciò che i retailer dicono di dare ai clienti e il modo in cui questo risponde alle loro aspettative.

Mentre molti capiscono quanto sia importante eseguire correttamente le operazioni di base, altri devono ancora fare un po' di strada prima che possano affermare non solo di aver soddisfatto, ma di essere andati oltre le aspettative in continua evoluzione di clienti sempre più esperti di tecnologia.