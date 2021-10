La transizione energetica ha un costo. Chi lo paga?

Dall'altro, poiché il ricorso alle energie fossili è scoraggiato dalle normative e dal mercato, i costi di produzione tendono ad aumentare.

Ci troviamo quindi di fronte a una "tragedia in prospettiva": decarbonizzare a lungo termine ricorrendo a breve termine alle energie di origine fossile.

Questa tragedia deve essere finanziata e sostenuta.

Il finanziamento dipende in parte dalle banche, in particolare le banche centrali, con il loro potere di orientare parte dei flussi finanziari attraverso le condizioni di mercato che instaurano.



Da custodi della moneta sono quindi chiamate a diventare, in una certa misura, custodi delle condizioni finanziarie della transizione energetica.

Ma il finanziamento dipende anche dal mercato, al quale le aziende possono rivolgersi per finanziare la propria transizione.

Ed è qui che l'investitore azionario o obbligazionario può svolgere un ruolo centrale: può favorire le società realmente impegnate nella transizione al di là dei semplici slogan, e quindi sostenere un sistema economico dove l'energia, meglio prodotta e gestita, sarà meno cara a lungo termine, come ha dimostrato la BCE nello stress test climatico appena pubblicato.

Il mercato possiede l'energia finanziaria necessaria per progredire su questa strada, che non è certo priva di insidie.

È fondamentale saperlo indirizzare, come fa La Financière de l'Échiquier adottando una strategia sul clima ambiziosa, frutto di un impegno trentennale a favore dell'investimento responsabile.



Olivier De Berranger, Chief Investment Officer di La Financière de l'Echiquier