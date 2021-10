Plastiche: Italia protagonista per riciclo e bio nei brevetti internazionali

Gli sforzi per rendere più sostenibile l'utilizzo e di questo materiale sono peraltro evidenti in Europa e negli Stati Uniti, che stanno guidando l'innovazione nel riciclo della plastica e nella creazione di plastiche alternative.

Queste sono due grandi aree di progresso tecnologico nella riduzione dei rifiuti di plastica, come mostra il più recente studio pubblicato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).

Tra il 2010 e il 2019, l'Europa e gli Stati Uniti hanno rappresentato ciascuno circa il 30% (o il 60% insieme) dell'attività brevettuale in tutto il mondo in questi settori.

Le aziende e gli istituti di ricerca italiani sono tra i principali portatori di innovazione in entrambe queste tecnologie chiave.

In Europa, la Germania ha registrato la quota più elevata di attività brevettuale sia nel riciclo della plastica sia nelle tecnologie delle bioplastiche (8% del totale globale), mentre Francia, Regno Unito, Italia, Paesi Bassi e Belgio si distinguono per la loro maggiore specializzazione in questi campi.



Il rapporto (dal titolo "Brevetti per la plastica di domani: tendenze nell'innovazione globale nel riciclo, nel design circolare e nelle fonti alternative") mostra che tra il 2010 e il 2019 l'Italia ha contribuito con il 9% di tutte le famiglie di brevetti internazionali (IPFs) depositate da aziende e inventori con sede nella UE in entrambe le tecnologie di riciclo della plastica (quarta posizione in Europa) e bioplastiche (terza posizione in Europa).