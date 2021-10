Sempre piÃ¹ investitori italiani sono favorevoli ad un portafoglio sostenibile

Nello specifico, le questioni sociali sono diventate più rilevanti per il 63% degli investitori più giovani (18-37 anni) e per il 60% degli over 71, seguiti dalla fascia d'età 38-50 (56%) e 51-70 (55%).

A loro volta quelle ambientali risultano più importanti per il 58% della fascia d'età 18-37, per il 57% degli over 71, per il 56% della fascia 51-70 e per il 51% della fascia 38-50.

Cosa attrae (e cosa no) degli investimenti sostenibili

A livello di motivazioni, il 36% degli italiani ha indicato di apprezzare gli investimenti sostenibili per le implicazioni che hanno sulla società e il 49% per le implicazioni sull'ambiente, in linea con i dati globali rispettivamente del 39% e 52%.