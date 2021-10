E se l'inflazione fosse qui per restare (e a lungo)?

Ecco allora che più del 60% delle banche dei Paesi emergenti hanno già dovuto alzare i tassi di interesse!

La sequenza di eventi farebbe pensare a una tempesta perfetta: al forte shock negativo sulla domanda (Covid) hanno fatto seguito uno shock positivo, sempre sulla domanda (politica monetaria e fiscale espansive) nonché un fortissimo shock negativo sull'offerta (materie prime e colli di bottiglia).

La politica monetaria non è lo strumento adatto per gestire uno shock asimmetrico, in cui le dinamiche di inflazione e di crescita del PIL divergono.



La politica "stop & go" della Federal Reserve negli anni settanta, ci ha insegnato che la banca centrale è in forte difficoltà qualora si presentasse il dilemma amletico tra inflazione e disoccupazione: Alzare i tassi per contenere il rischio di inflazione oppure abbassarli per aumentare l'occupazione?

Ma la tempesta non può essere perfetta senza la famigerata spirale tra salari e prezzi (non me ne vogliano i lettori...).

L'inflazione salariale rilevata mensilmente dalla Federal Reserve di Atlanta recita un aumento di +4.2% a settembre, crescita più sostenuta dal 2007, con punte vicine al +5.5% per chi cambia lavoro.

Meno allarmante è l'inflazione salariale in Europa, dove la contrattazione salariale tra le parti sociali domina il manufacturing.

Purtroppo, le informazioni parziali e settoriali collezionate dal Beige Book, nonché dai rapporti trimestrali delle aziende non lasciano dubbi: prepariamoci dunque a una forte accelerazione dell'inflazione salariale nei prossimi mesi.



Mettiamo insieme le varie componenti di questo puzzle: Inflazione da domanda, inflazione da offerta, inflazione monetaria, inflazione salariale.

A mio avviso, c'è una probabilità significativa di andare incontro a un periodo di inflazione a) più alta delle attese e b) più lunga delle attese.

Non dimentichiamo la transizione green, che per motivi tecnologici e temporali sortirà molto probabilmente un effetto inflazionistico nel lungo periodo.

Purtroppo, è alta anche la probabilità di un errore di strategia monetaria che porterebbe a un aumento dell'incertezza sui mercati e di riflesso a premi al rischio più sostanziali.

Come posizionarsi per questi eventi?

Penso che si debba continuare a lavorare essenzialmente su tre leve:

1) Duration bassa sia sul fixed income (scadenze brevi), come anche sull'equity (value stocks),

2) Cedole alte sia sul fixed income (variabili legate all'inflazione o fisse legate al rischio di credito), che sull'equity (high dividend),



3) Gestione attiva del rischio di cambio, in funzione delle aspettative di rialzo dei tassi nelle varie valute.



Alessandro Tentori, CIO AXA IM Italia