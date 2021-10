La gestione proattiva della pandemia ha limitato i danni nelle imprese

Questo prova la necessità di un profondo ripensamento di questo aspetto, che tenga in considerazione situazioni di crisi che, in un mondo sempre più interconnesso, diventano più probabili e in grado di diffondersi con estrema rapidità.

In generale, emerge fortemente il bisogno, per le organizzazioni complesse, di dotarsi di strategie di gestione del rischio che consentano di adattarsi rapidamente a situazioni non prevedibili, nel momento in cui queste si dovessero presentare.

La gestione del rischio pandemico ha inoltre fornito ulteriore considerazione ai temi ESG all'interno delle imprese, confermando la loro centralità e pervasività nella vita aziendale, nonché la loro rilevanza per aumentare la competitività sui mercati globali.



Gli spunti che si possono trarre dal Global Risk Landscape possono essere molto utili anche per la realtà industriale italiana, composta in larga parte da piccole e medie imprese, per rimodulare il loro approccio agli scenari di rischio e favorire il loro sviluppo, puntando, in questo periodo di ripartenza post-COVID, sui temi della sostenibilità e l'innovazione tecnologica".

Un impatto meno significativo delle previsioni iniziali

Lo studio ha messo in evidenza l'importanza per le aziende di aver affrontato proattivamente i rischi derivati dall'evolversi della situazione pandemica.

Infatti, più della metà (il 53%) delle società che sono riuscite a gestire i fattori di incertezza ha dichiarato che l'impatto del Coronavirus sul proprio business è risultato essere "meno significativo" o "molto meno significativo" rispetto alle previsioni iniziali.



Anche guardando al futuro, queste imprese si dimostrano ottimiste: il 51% di esse, infatti, si dice convinta di poter affrontare i rischi legati al COVID-19 nei prossimi sei mesi.

Tra le aziende avverse al rischio, invece, questa percentuale scende fino al 16% e ben il 52% di esse ha evidenziato che l'influenza della pandemia è stata peggiore di quanto stimato.

Per il 25% degli intervistati, la difficoltà nel riconoscere la situazione di crisi è stato il più grosso ostacolo che ha impedito di prendere decisioni veloci ed efficaci.

Analizzando i diversi settori di attività, quelli che sono riusciti ad adattarsi più rapidamente ai radicali cambiamenti causati dalla pandemia sono stati il manifatturiero, in grado di convertirsi alla produzione di dispositivi di protezione individuale e di strumenti di ventilazione, e i servizi professionali, che, nel 37% dei casi, hanno riportato un impatto sulle attività meno significativo di quanto preventivato.



All'opposto, all'interno dei comparti maggiormente colpiti dalle misure di limitazioni degli spostamenti per limitare i contagi, come quello del tempo libero e hospitality, il 22% del campione ha sperimentato delle conseguenze sulle attività ancora peggiori delle aspettative.

Il Global Risk Landscape ha poi messo in evidenza che solo poco più della metà (il 53%) dei rispondenti nel 2020 contemplava una "crisi sanitaria globale" all'interno dei fattori di rischio e, di questi, il 58% ha affermato che questo è stato di aiuto nella gestione della pandemia.

In ogni caso, ben il 90% dei rispondenti ha ammesso che quanto accaduto lo scorso anno ha portato a una rivalutazione complessiva dei fattori di rischio per l'azienda.

Tra le conseguenze dell'impatto del COVID-19 sulle organizzazioni messe in luce dall'analisi realizzata da BDO, la principale è risultata essere un'accelerazione della trasformazione digitale, indicata dal 57% del campione, con il 36% che ha affermato di aver aumentato gli investimenti in questo settore.



Tuttavia, ancora solo una quota minoritaria degli intervistati (l'11%) utilizza gli strumenti tecnologici per individuare futuri rischi potenziali.

La pandemia ha inoltre portato come risultato una maggiore focalizzazione delle aziende sulle componenti ESG (Environmental, Social and Governance): il 24% dei rispondenti ha infatti migliorato le proprie performance di sostenibilità ambientale, per esempio riducendo la loro "carbon footprint", mentre il 20% ha ridefinito l'impatto sulla comunità del proprio business, diventando maggiormente responsabile dal punto di vista sociale.

Infine, uno sguardo sui possibili futuri rischi individuati dagli intervistati vede al primo posto il rallentamento dell'economia e una ripresa più lenta del previsto, indicato dal 41% del campione; seguono un danno alla reputazione del brand e un aumento della concorrenza, entrambi indicati dal 35% del campione, e l'andamento macroeconomico, che raggiunge una quota del 30%.

Europa: dal Covid effetti per le aspettative sulle attività di business

Secondo il 25% dei 200 manager C-level intervistati da BDO all'interno dell'area europea, l'impatto della pandemia si è rivelato "minore" o "molto minore" rispetto alle stime iniziali, ma per la metà degli intervistati la crisi ha riscontrato un'influenza maggiore delle aspettative sulle attività di business.



Questo dato può essere spiegato con il fatto che solo il 52% delle imprese prevedeva la presenza di una pandemia o di una crisi sanitaria globale all'interno degli scenari di rischio.

Un altro elemento da tenere in considerazione è l'importanza della tecnologia per prevedere future fonti di rischio: tuttavia solo il 16% delle aziende in Europa utilizza questo tipo di strumenti.

Per questo motivo, il 34% del campione ha aumentato gli investimenti in nuove tecnologie e nella trasformazione digitale, accompagnando questa strategia ad altri cambiamenti come l'adattamento del proprio modello di business al nuovo scenario (per il 30%) e il consolidamento della supply chain (per il 27%).

I C-level europei intervistati risultano però poco propensi ad aumentare la capacità aziendale di data analysis (opzione indicata solo dal 14%), probabilmente a causa di investimenti già effettuati nel settore in periodo pre-pandemico.



Sul piano dell'organizzazione interna, la capacità di adeguarsi al nuovo scenario è stata ostacolata dal fatto di ignorare o non riconoscere il mutato contesto internazionale (per il 24% del campione) e dall'eccessivo focus sul contenimento dei costi (per il 20%).

Anche in Europa, un'area che ha registrato un aumento dell'attenzione nel periodo di pandemia è quella degli aspetti ESG: per il 15% dei manager europei intervistati, infatti, occorre implementare misure più rigorose negli ambiti della sostenibilità, un dato superiore a quello registrato sul mercato Nord e Sud americano (10%) e nella zona APAC (8%).

La survey di BDO ha inoltre evidenziato come il 41% dei rispondenti europei abbia ridotto l'impatto ambientale delle loro attività in seguito alla pandemia, mentre più della metà (il 54%) ha reso il proprio business maggiormente responsabile a livello sociale.



Infine, tra i rischi maggiori che le organizzazioni dovranno affrontare nel prossimo futuro, i manager individuano il rallentamento economico o una ripresa più lenta del previsto (per il 40%), seguite dalle difficoltà a livello macroeconomico (31%) e dai fattori di instabilità geopolitica (27%).