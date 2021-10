Equity: inflazione e crescita piÃ¹ lenta frenano il rally

Le riunioni dei banchieri centrali continueranno a catturare l'attenzione degli investitori che nelle prossime settimane le scruteranno alla ricerca del minimo segnale di un possibile cambiamento delle politiche monetarie.

Anche i prossimi risultati trimestrali saranno esaminati per misurare l'impatto dell'aumento dei costi e di eventuali mutamenti nelle prospettive di crescita.

In questo contesto incerto, ci sembra quanto mai importante mantenere una buona diversificazione per poter far fronte a scenari diversi.



Continuiamo ad essere selettivi nella scelta dei titoli e privilegiamo le società che offrono un reale potenziale di crescita del fatturato e/o dei margini, unica garanzia della capacità di generare risultati e pagare dividendi nel tempo.

Gilles Guibout, gestore del fondo AXA WF Framlington Italy, AXA Investment Managers