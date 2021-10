Ridurre le disuguaglianze vaccinali tra Paesi Ã¨ nell'interesse di tutti

Tra i maggiori esportatori della regione, sia il Vietnam che l'India hanno meno del 20% della popolazione vaccinata con due dosi.

Tuttavia, mentre l'India ha un'immunità di gregge più elevata, a causa delle devastanti ondate, il basso tasso di vaccinazione del Vietnam probabilmente limiterà la capacità del Paese di rimuovere le restrizioni.

Il Vietnam è tra i Paesi con tempistiche di consegna più lunghe nell'universo emergente.

L'impatto delle disruption alle catene di approvvigionamento in Vietnam e Taiwan

Le autorità vietnamite hanno dovuto chiudere alcune fabbriche a causa del recente aumento dei casi di Covid, con un impatto sul settore abbigliamento e calzature, dato che il Vietnam è il secondo esportatore al mondo di questi beni.

Per esempio, l'anno scorso gli USA hanno importato più del 20% dell'abbigliamento dal Vietnam.



I principali brand USA, come Nike, hanno già segnalato ritardi, carenze e un possibile aumento dei prezzi.

Più in generale, l'inflazione nel settore abbigliamento negli USA è rimasta stabile anche dopo gli effetti positivi generati dal rimbalzo dei prezzi lo scorso anno.

Taiwan invece è uno dei principali produttori ed esportatori di componenti per i circuiti elettronici, noti come chip di semiconduttori.

L'offerta di chip da Taiwan ha sofferto di carenze di acqua ed elettricità e il Covid ha ulteriormente peggiorato la situazione, con un effetto domino sulla produzione di altri beni di consumo.

Negli USA, le auto nuove e usate hanno alimentato il tasso di inflazione core, oggi sui massimi storici.

I prezzi del mercato delle auto usate sono stati spinti al rialzo dalla carenza di offerta di nuovi veicoli.

Mentre le pressioni sui prezzi nel settore auto sembrano aver raggiunto il picco, siamo ancora lontani da una riduzione dell'impatto delle carenze di chip.



Di conseguenza, l'impatto positivo dei prezzi dei veicoli sull'inflazione sottostante probabilmente permarrà anche nel 2022.

In conclusione, fornire vaccini ai Paesi con bassi tassi di vaccinazione può salvare vite umane e ridurre la possibilità di nuove varianti.

Tuttavia, ci sono anche implicazioni economiche più ampie.

I governi, soprattutto nei mercati emergenti, avrebbero maggiore flessibilità sulle riaperture dell'economia.

Ciò supporterebbe non solo l'attività economica globale, ma farebbe ridurre le pressioni sui prezzi legate a carenze e disruption sul lato dell'offerta.

Ciò detto, gli effetti dei colli di bottiglia sulle supply chain sono spesso ritenuti temporanei, ma più a lungo durano, maggiore è il rischio che impattino sull'inflazione sottostante in modo significativo.

Ciò implicherebbe maggiori pressioni sulle banche centrali mondiali per un restringimento delle politiche prima più che dopo.



Quindi, in ultima istanza, è nell'interesse di tutti che le autorità si adoperino per ridurre le diseguaglianze nella distribuzione dei vaccini.

Tina Fong, Strategist, Schroders