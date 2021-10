PerchÃ¨ la ripartenza europea deve essere sostenibile

Il confronto Italia-Germania si è tenuto all'indomani delle elezioni tedesche e nel pieno della fase attuativa dei progetti connessi al PNRR.

Nonché quasi in contemporanea con la visita della ormai ex cancelliera Merkel in Italia, dove ha incontrato il Papa e Mario Draghi.

Secondo Jörg Buck, CEO della Camera di Commercio Italo-Germanica AHK Italien, "la svolta green interesserà settori centrali per l'interscambio italo-tedesco.

Per questo, è fondamentale che imprese, istituzioni ed esperti dialoghino insieme per programmare e gestire la transizione, coniugando crescita e sostenibilità.



Gli attori italo-tedeschi hanno un ruolo decisivo in questa prospettiva, e questo evento è una tappa importante del percorso.

Dagli interventi normativi fino alla pianificazione degli investimenti, serve una politica industriale lungimirante: le realtà produttive, i settori e le comunità che esse animano e le persone che impiegano costituiscono un'unica dimensione, e questi aspetti devono essere tenuti in considerazioni in ogni policy che intende realizzare la transizione, ed è strategico il coinvolgimento delle imprese nella definizione di regole e strutture normative".

"Italia e Germania sono il tandem forte della nuova Europa del rilancio post-covid", afferma Cristiane Liermann Traniello, Segretario Generale di Villa Vigoni.

"Con il Centro italo-tedesco per il dialogo europeo Villa Vigoni i due Paesi posseggono un'istituzione unica in Europa per un dialogo intenso, innovativo, coraggioso 4.0".



Italia e Germania sono - nonostante la pandemia - due economie trainanti per il sistema europeo.

Lo scambio tra i due Paesi supera i 116 miliardi di euro l'anno.

In questo contesto, l'Italia dovrebbe nei prossimi anni registrare una crescita economica sostenuta, stimata del 6%.

Secondo Josef Nierling, Amministratore Delegato di Porsche Consulting, "ci troviamo in un momento unico della nostra storia: gli attori economici dispongono di grandi liquidità e beneficiano di una politica monetaria meno conservativa.

Con queste nuove leve possiamo plasmare una nuova società più prospera, sostenibile ed inclusiva.

Per realizzare tutto ciò è però necessario che istituzioni ed economia si muovano all'unisono con piani di azione concreti e di lungo termine.

Abbiamo oggi la possibilità di realizzare un sogno, quello di rendere più bello il nostro pianeta".



Roberta Marracino, Direttrice della Group ESG Strategy & Impact Banking di Unicredit, ha ricordato come "UniCredit abbia una forte consapevolezza del ruolo che è chiamata a esercitare nell'indirizzare la finanza verso una trasformazione sia ambientale che sociale.

Questo significa, da una parte, finanziare il cambiamento, indirizzando le nostre risorse verso i settori e i clienti desiderosi di affrontare la transizione verso un modello di business più sostenibile e misurare l'impatto sociale di questa azione.

Ma dall'altro, occorre anche cambiare il nostro modo di fare finanza, ad esempio sviluppando prodotti creditizi con condizioni legate specifici obiettivi di sostenibilità e promuovendo un rapporto di partnership con i nostri clienti nel raggiungere questi obiettivi".

Di finanza verde e di investimento in aziende realmente impegnate in una profonda riconversione verso un'economia sostenibile, ha parlato Nino Tronchetti Provera, Fondatore e Managing Partner di Ambienta Sgr, secondo il quale "la sostenibilità ambientale è la più grande rivoluzione dell'economia mondiale: perché è globale, sia a livello geografico sia a livello industriale, e perché è destinata ad essere permanente.



Esiste infatti un gap strutturale tra la domanda di beni e servizi degli abitanti del pianeta e la capacità di quest'ultimo di soddisfarla".

Questo fenomeno per permettere un effettivo cambiamento dell'economia mondiale deve sposare le tipiche logiche del business, abbandonando posizioni e slogan - oggi spesso comuni a molte realtà - che non rispecchiano appieno la logica sottostante una finanza green.

Oggi l'economia mondiale è stimata aver raggiunto un valore di 90 trilioni di dollari.

Non è possibile immaginare che il pianeta possa sostenere l'impatto ambientale generato da una tale economia.

Per fronteggiare questa situazione è necessario sviluppare un sistema economico che, ovunque nel mondo, utilizzi le risorse con più efficienza.

È un progresso questo che necessita certamente del supporto tecnologico e al tempo stesso di un cambiamento culturale da parte degli investitori e della società civile.