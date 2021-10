Ransomware: quello che preoccupa Ã¨ la potenziale perdita dei dati

Tuttavia, a destare maggiori preoccupazioni è la scarsa importanza attribuita alla segmentazione (31%), una soluzione tecnologica critica che impedisce agli intrusi di muoversi attraverso la rete per accedere a dati e IP critici.

Allo stesso modo, anche soluzioni UEBA e sandboxing che giocano un ruolo fondamentale nell'identificazione dei tentativi di intrusione e dei nuovi ceppi di malware, non si posizionano tra le principali tecnologie essenziali da adottare.

Un'altra sorpresa è stata riscontrare la secure email gateway al 33%, sebbene il phishing sia stato segnalato come uno dei metodi di intrusione più comune.

La perdita di dati costituisce la fonte di maggior preoccupazione

La principale preoccupazione per le aziende riguardo a un attacco ransomware è il rischio di perdere i dati, con una conseguente diminuzione della produttività e l'interruzione delle attività successive.



Inoltre, l'84% delle aziende ha dichiarato di avere un piano di risposta agli incidenti, e il 57% di questi include la cybersecurity insurance.

Per quanto riguarda richieste di riscatto in caso di attacco, il 49% degli intervistati prevede di pagare il riscatto apertamente, per il 25% dipende dal costo.

La maggior parte delle aziende che hanno pagato il riscatto hanno recuperato i loro dati, ma non tutte.

Attacchi ransomware: un problema comune a livello mondiale

I risultati del sondaggio si sono dimostrati conformi per la maggior parte degli intervistati a livello globale, mentre si registrano alcune differenze a livello regionale. Le aziende in EMEA (95%) e LATAM (98%) e APJ (98%) risultano più preoccupate e più esposte ad attacchi ransomware rispetto ai loro colleghi in Nord America, (92%).

Tutte le region percepiscono la perdita di dati come il principale rischio associato a un attacco ransomware, insieme alla preoccupazione di non essere in grado di tenere il passo con un panorama di minacce sempre più sofisticate.



APJ, in particolare, cita la mancanza di consapevolezza e formazione degli utenti come la principale preoccupazione.

In APJ e America Latina si contano più vittime di attacchi rispetto a quanti hanno risposto al sondaggio in Nord America e APJ, (79%) e hanno subito un attacco ransomware in passato (78% rispettivamente) rispetto al 59% in Nord America e il 58% in America Latina.

Le vittime di phishing sono il vettore di attacco primario comune in Nord America, mentre in APJ e LATAM, exploit remote desktop protocol (RDP) e porte vulnerabilità aperte sono i vettori di attacco principali in APJ e LatAm.

Integrazione e Intelligence sono i driver necessari

Quasi tutti gli intervistati ritengono importante utilizzare la threat intelligence con soluzioni di sicurezza integrate o una piattaforma per prevenire gli attacchi ransomware e colgono il valore delle capacità di rilevamento comportamentale AI-driven.



La maggior parte delle aziende sostiene di essere moderatamente preparata e prevede di investire nella formazione della cyber awareness dei dipendenti, tuttavia, è chiara la necessità di investire in tecnologie come la email security avanzata, la segmentazione, il sandboxing, oltre i fondamentali NGFW, SWG e EDR per rilevare, prevenire e limitare il ransomware. È importante che le aziende considerino e valutino queste soluzioni per ridurre il rischio e contrastare le strategie attuali di ransomware. Le aziende più innovative adotteranno un approccio alla sicurezza per la loro strategia di protezione dal ransomware che sia basato su una piattaforma e che fornisca capacità di base completamente integrate con informazioni sulle minacce.

Queste soluzioni devono essere progettate per consolidare un sistema unificato di collaborazione ed essere potenziate tramite AI e il machine learning per rilevare e rispondere al meglio alle minacce ransomware.