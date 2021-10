Inflazione: sgombriamo il campo dai preconcetti

D'altra parte, invece, la crescita dei prezzi dei servizi è rimasta stabile.

La nostra analisi si basa su indicatori di inflazione che filtrano i fattori di disturbo dell'indice.

Non ci riferiamo solo ai popolari, ma grossolani indicatori "ex-alimentare ex-energia", le cosiddette "misure core".

È possibile fare di meglio con l'aiuto delle misure cosiddette Trimmed-Mean (le medie sfrondate), che filtrano i prezzi più volatili ogni mese, indipendentemente dalla categoria.

Sia negli Stati Uniti sia in Europa, le misure Trimmed-Mean mostrano una ripresa più modesta dell'inflazione dei prezzi al consumo nel 2021.

E, secondo la nostra esperienza, queste misure sono più efficaci nell'indicare dove sarà l'inflazione in un anno rispetto alla maggior parte degli altri approcci.

Certo, le pressioni sui prezzi potrebbero diventare più ampie, ma non diamo per scontato che sarà così.



In secondo luogo, gli investitori si preoccupano della recente e rapida crescita degli aggregati monetari.

E giustamente.

I bilanci delle banche centrali sono cresciuti enormemente negli ultimi due anni.

Non vogliamo giustificare a tutti i costi le banche centrali, ma invitiamo a non saltare a conclusioni affrettate basate sui loro bilanci, poiché la storia mostra come assumano uno scarso valore predittivo rispetto all'inflazione dei prezzi al consumo, dal momento che quella delle banche centrali rappresenta solo una fetta dell'offerta complessiva di denaro e di credito.

A questo si ricollega un timore: come possono gli Stati Uniti sostenere un altro programma di spesa multimiliardario sulla scia del pacchetto da 4.000 miliardi di dollari varato alla fine del 2020? Il diavolo, come sempre, è nei dettagli.

La cifra di 3,5 trilioni di dollari di cui si parla a Washington D.C.



sarà estesa su dieci anni e finanziata, almeno in parte, dalle tasse, oltre che da nuovi prestiti.

Terzo punto sono i timori sull'inflazione salariale.

Elemento su cui siamo scettici.

In primo luogo, in qualità di lavoratori dipendenti come lo sono io, ci opponiamo all'espressione inflazione salariale.

L'aumento dei compensi commisurato alla crescita della produttività non dovrebbe essere temuto, bensì accolto con favore.

I manuali di economia che propagandano una stretta correlazione tra aumento dei salari e dei prezzi al consumo sembrano ormai superati.

Negli ultimi tre decenni, il legame tra i due fattori si è indebolito.

Una più rapida crescita dei salari, che mettiamo in conto con la ripresa dell'economia, è perfettamente coerente con una bassa e stabile inflazione dei prezzi al consumo.

In conclusione, sappiamo che gli investitori nutrono il desiderio irrefrenabile di interrogare gli economisti su "dove sarà l'inflazione" tra uno, tre, cinque e persino dieci anni.



Ma la verità è che nessuno può saperlo e che spesso la cosa migliore che possiamo fare è, molto più umilmente, impegnarci a dissipare i preconcetti.

Non è molto, ma può aiutare gli investitori a evitare mosse di portafoglio che li portino fuori strada.

Jeffrey Cleveland, Chief economist di Payden & Rygel