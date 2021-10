Unlock the future: Huawei Enterprise Business pensa al digitale del Paese

Lato connessioni, grandi passi in avanti ha fatto la connessione in fibra, con soluzioni in grado di portare l'accesso direttamente alle scrivanie dei lavoratori, piuttosto che router/splitter capaci di indirizzare il traffico in modo efficace.

Sul versante delle connessioni senza fili, l'evoluzione del protocollo wifi 6 e del 5G abilita l'uso dei sensori IoT nelle fabbriche e le connessioni negli uffici e campus in maniera semplice, anche considerando location differenti come se si trattasse di un'unica entità.

Anche per le sale riunioni e per l'education i passi in avanti sono stati interessanti, con una lavagna capace di trasformarsi all'occorrenza in un computer (Windows e Android) o adatta per conferenze.

"La tecnologia è un abilitatore dei progetti del PNRR - ha commentato Luca Vit, CTO di Huawei Enterprise Business Group Italy -, ma è la sua applicazione che può fare la differenza.



Con i tanti nostri partner siamo in grado di offrire soluzioni adatte a qualsiasi tipo di impresa e a qualsiasi tipo di industry, portando esperienza e capacità di realizzazione dei progetti.

Il nostro scopo non è semplicemente quello di portare innovazione, ma quello di abilitare la trasformazione digitale delle imprese.

Faccio un esempio concreto: le nostre soluzioni di UPS permettono la continuità di servizio nel caso in cui venisse a mancare la corrente, ma sono anche capaci di stoccare energia e renderla disponibile in momenti successivi, sfruttando anche sistemi di produzione come l'eolico o il solare in azienda".