PerchÃ¨ gli Alternative Data saranno sempre piÃ¹ fondamentali nelle decisioni

A causa della disponibilità limitata di tecnologie, molti dati possono essere sfruttati ancora solo superficialmente.

Grandi investimenti dalla finanza

Uno dei settori che maggiormente punta sullo sviluppo di tali strumenti di analisi è quello degli investimenti: un sondaggio AIMA del 2021 ha mostrato che più del 50% dei grandi hedge fund sta già investendo in dati alternativi.

Più in generale, gli investimenti effettuati da hedge fund, fondi pensione e fondi comuni su tali dati sono aumentati da 232 milioni di dollari nel 2016 a 1,7 miliardi di dollari nel 2020.



Poiché hedge fund, fondi comuni e compagnie di assicurazione sono stati i primi a scommettere sui dati alternativi, il settore dei servizi finanziari detiene la più grande quota di mercato in tale ambito fin dal 2019.

Si prevede che la loro crescente domanda alimenterà in modo significativo lo sviluppo del mercato dell'analisi dei dati che, secondo un report di Grand View Research, potrebbe raggiungere 17,4 miliardi di dollari entro il 2027, con una crescita del mercato del 41% CAGR da 1,6 miliardi di dollari nel 2020.

Si tratta di investimenti che evidenziano come i dati alternativi stiano diventando sempre più centrali per il settore: una recente indagine di Greenwich Associates, in collaborazione con l'Università di Cambridge e il World Economic Forum, ha mostrato che la gestione degli investimenti si affida sempre più all'uso di dati alternativi per migliorare il processo decisionale.



L'indagine ha rivelato che solo il 5% dell'industria non utilizza ancora i dati alternativi e quasi il 30% dei fondi quantitativi attribuiscono almeno il 20% della loro extra performance all'analisi di dati alternativi.

I dati alternativi hanno infatti già iniziato ad offrire ai fondi un vantaggio competitivo, aiutandoli a identificare i trend di mercato o a mitigare i rischi individuando criticità che si sono poi riflesse nel prezzo delle azioni.

Ecco alcuni esempi che mostrano come i dati alternativi abbiano supportato il settore della gestione degli investimenti:

1.

Durante l'apice della saga di GameStop, gli investitori retail hanno monitorato quante volte i simboli di ticker sono stati menzionati sui forum online di Reddit e li hanno scambiati di conseguenza.

2.

Nell'aprile 2019, una società di ricerca azionaria disse ai clienti che un Gulfstream V di proprietà di Occidental Petroleum Corp.



era stato avvistato in un aeroporto di Omaha.

La speculazione immediata fu che i dirigenti di Occidental stavano negoziando con la Berkshire Hathaway Inc.

di Buffett.

Due giorni dopo, Buffett ha annunciato un investimento di 10 miliardi di dollari in Occidental.

3.

Durante l'episodio Greensill, l'analisi del sentiment delle recensioni dei dipendenti sui siti dedicati ai luoghi di lavoro ha permesso di far emergere lo stato di crisi prima del crollo della società finanziaria.

4.

Short sellers utilizza immagini satellitari di fabbriche, miniere e porti per scoprire le frodi facendo corrispondere il livello reale di attività con i numeri pubblicati dall'azienda.

Secondo Klecha & Co.

gli ambiti di applicazione dei dati alternativi per l'industria degli investimenti sono destinati a crescere.

Basti pensare all'uso dei satelliti (dati GIS) per tenere traccia del tempo reale e di ambienti precedentemente difficili da monitorare o esplorare: i dati GIS stanno già rimodellando l'approccio agli investimenti e diventeranno sempre più mainstream.



Quando si investe in infrastrutture e progetti di costruzione, i satelliti sono un potente strumento di valutazione per monitorare l'impatto sociale, ambientale e finanziario degli investimenti e potrebbe diventare uno dei metodi più importanti per monitorare gli investimenti diretti esteri (IDE) in regioni remote del pianeta.

L'ESG è un tema sempre più centrale negli investimenti e diffuso tra i gestori, ma ottenere performance sopra la media con le strategie ESG è sempre più difficile in quanto la maggior parte degli investitori ha accesso alle stesse fonti: i rapporti di sostenibilità dell'azienda.

Secondo Klecha & co.

l'ambito ESG potrà trainare ulteriormente la diffusione degli strumenti di analisi dei dati alternativi, provenienti per esempio dai social media, che saranno sempre più cruciali per identificare società che rispettano concretamente i criteri ESG.



Stephane Klecha, co-fondatore e Managing Partner di Klecha & co. ha dichiarato che "la capacità di adottare sistemi efficaci di analisi dei dati alternativi sarà cruciale in diversi settori, dal turismo all'eCommerce, dalla difesa alla finanza.

Quest'ultima ne ha compreso da tempo l'importanza e ha già iniziato a investire di conseguenza.

Tali investimenti non solo proseguiranno, ma sono destinati a crescere, in linea con il trend in atto già da qualche anno negli USA".