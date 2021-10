Pechino 2022: spettatori in presenza solo se arrivano dalla Cina continentale

Tutti gli atleti e i partecipanti ai Giochi che sono completamente vaccinati entreranno nel sistema di gestione a circuito chiuso all'arrivo.

I partecipanti che non sono completamente vaccinati dovranno scontare una quarantena di 21 giorni all'arrivo a Pechino.

Gli atleti che possono fornire un'esenzione medica giustificata verranno presi in considerazione.

Saranno accettati tutti i vaccini riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o organizzazioni internazionali collegate, o approvati ufficialmente dai Paesi o dalle regioni interessate.

Dal 23 gennaio fino alla fine delle Paralimpiadi, sarà implementato un sistema di gestione a circuito chiuso per garantire lo svolgimento sicuro dei Giochi.

Questo sistema di gestione coprirà tutte le aree relative ai Giochi, inclusi arrivo e partenza, trasporto, alloggio, ristorazione, competizioni e cerimonie di apertura e chiusura.



All'interno del circuito chiuso, i partecipanti potranno spostarsi solo tra le sedi dei Giochi per allenamenti, gare e lavoro.

Verrà messo in atto un sistema di trasporto dedicato ai Giochi.

Tutti i partecipanti e la forza lavoro nel sistema di gestione a ciclo chiuso saranno soggetti a test giornalieri.

I principi presentati da Pechino 2022 saranno dettagliati nei Playbook.

La prima versione sarà rilasciata alla fine di ottobre.

Una seconda versione sarà poi pubblicata a dicembre.

Il CIO e l'IPC hanno dichiarato: i nostri enti "accolgono con favore la decisione di consentire la vendita di biglietti agli spettatori che risiedono nella Cina continentale.

Ciò faciliterà la crescita degli sport invernali in Cina, offrendo a quegli spettatori un'esperienza olimpica e paralimpica di prima mano degli sport invernali d'élite, oltre a creare un'atmosfera favorevole nei luoghi.



Tuttavia, siamo dalla parte gli atleti e degli spettatori di tutto il mondo, sapendo che la restrizione per gli spettatori al di fuori della Cina continentale doveva essere messa in atto per garantire lo svolgimento sicuro dei Giochi questo inverno".