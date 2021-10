Customer Experience sempre piÃ¹ centrale e coinvolge i board

Un incoraggiante 87% è contento di continuare a utilizzare gli innovativi canali digitali innescati dalla pandemia, ed il 38% sostiene che la qualità dei sistemi CX automatizzati è migliorata nel corso della pandemia.

Per altri aspetti, la ricerca ha invece evidenziato, lato cliente, segnali preoccupanti per quanto riguarda i progressi che devono essere ancora fatti per soddisfare pienamente i requisiti dei consumatori:

- il 52% afferma che i canali digitali non funzionano a causa di capacità o servizi limitati;

- il 44% delle esperienze fallisce a fronte degli equivoci generati dai canali digitali a fronte delle richieste degli utenti;

- solo il 35% sostiene di essere "davvero soddisfatto" delle proprie soluzioni automatizzate di CX.

Le stime per il prossimo anno mostrano un'elevata percentuale di organizzazioni che prevedono di implementare assistenti vocali attivati dall'AI (55% in Europa), automazione robotica dei processi (49% in Europa), assistenti web-based abilitati dall'AI (50% in Europa) e altre nuove tecnologie: il potenziale di questi avanzamenti tecnologici per consentire alle aziende di differenziarsi è considerevole e promette di risolvere, così, le sfide dei clienti in modo più efficace.



"L'aggiunta dei dati provenienti dalla VoC quest'anno evidenzia una situazione davvero interessante" ha commentato a BusinessCommunity.it Rob Allman, Vice President, Customer Experience, di NTT.

"Questo ulteriore punto di vista ci ha permesso di individuare una disparità - potenzialmente in crescita - tra come le aziende analizzano le proprie performance e come i consumatori percepiscono la CX.

Le opportunità offerte dalla fruizione di nuove tecnologie nell'ambito della CX sono entusiasmanti ma il fine ultimo deve essere sempre focalizzato sulle persone".

La necessità di un contatto umano

Rispondendo al quesito sul supporto umano, il 94% (96% in Europa) dei decision-maker concordano che la CX rimane un fattore critico - nonostante meno della metà (43% in Europa) confermino di avere la tecnologia per supportare pienamente i dipendenti remoti della CX.



Al contempo, il 38% del panel della VoC ha dichiarato che la ragione principale per cui i canali digitali vengono aggirati sta nella preferenza a interagire con una persona reale.

"Indubbiamente, la tecnologia ha da sempre contribuito ad aumentare le capacità umane" ha concluso Allman.

"Quest'anno, il messaggio chiave del nostro GCXBR è quello di emancipare consumatori e dipendenti attraverso l'uso di tecnologie basate su dati e AI.

Le persone devono essere al centro di qualsiasi strategia di CX e supportate da una tecnologia al servizio di esperienze superiori, per clienti e dipendenti, che generano valore".

"Quest'anno la CX ha catalizzato l'attenzione delle aziende più dinamiche che, all'interno del proprio percorso di trasformazione digitale, hanno compreso come una CX di successo possa costituire un concreto vantaggio competitivo", ha aggiunto Stefano Pivetta, Principal GTM Practice Intelligent Workplace & CX per NTT in Italia (nella foto).



"Il nostro report fotografa quantitativamente questo cambiamento all'interno di diverse region e settori di mercato.

Proprio per questo, diventa uno strumento a valore per i decision makers che possono confrontare la propria situazione con quella del comparto di appartenenza e dei mercati più innovativi, sfruttando così le best practice a beneficio di una migliore CX.

Per stimolare ulteriormente questo confronto, abbiamo creato una community su LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/9065457) dedicata ai professionisti della CX, dove gli addetti ai lavori interessati possono accedere a contenuti, analisi e momenti di discussione esclusivi".