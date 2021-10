Cos'Ã¨ l'outcome selling e perchÃ¨ Ã¨ diventato una prioritÃ  per le aziende

Questo significa che i Customer Success Manager sono già in contatto con i clienti e li accompagnano durante tutte le fasi del customer journey".

Diventare un'azienda customer-centric non è facile, ma ne vale la pena a lungo termine.

Infobip fornisce alcuni suggerimenti per far ruotare il business intorno ai clienti, aumentando la fedeltà.

1.

Mappare il customer journey: è importante sapere a che punto del viaggio si trovano i clienti.

E' possibile adattare la strategia per assicurarsi che ricevano le informazioni e il supporto di cui hanno bisogno per passare alla fase successiva.



Questo aiuterà anche a identificare chi deve essere presente e quando - per esempio, se serve un addetto alle vendite, un consulente o un responsabile dell'implementazione per aiutare i clienti.

2.

Definire e allineare i processi: in una recente indagine, il 27% degli intervistati ha indicato la mancanza di efficacia come la principale frustrazione nei confronti del servizio clienti, mentre il 12% ha citato l'assenza di velocità.

Per mantenere i clienti felici, è importante avere una struttura interna che riduca al minimo il numero di touchpoint da superare per un supporto adeguato.

Questo significa avere team di assistenza clienti in grado di identificare un flusso di lavoro efficiente ed efficace che riduca i passaggi, i lunghi tempi di attesa e la mancanza di informazioni per i clienti.

3.

Essere presenti su tutti i canali digitali: la presenza sui canali giusti è della massima importanza quando si tratta di offrire un'esperienza fluida.



Uno studio di Microsoft mostra che il 66% dei consumatori ha usato almeno tre diversi canali di comunicazione per contattare il proprio servizio clienti.

Per evitare la frustrazione, è importante avere una strategia di comunicazione omnichannel e gli strumenti giusti per permettere alle aziende di continuare a conversare con i clienti, sui canali che preferiscono.

"Gli esperti di Infobip collaborano con le aziende per definire le best practice di comunicazione, presentando anche alcuni casi d'uso a dimostrazione di quelli che possono essere i vantaggi e i benefici di un approccio customer-centric", ha aggiunto D'Alessio.

"Recentemente per esempio abbiamo aiutato uno dei principali gruppi bancari in Europa a definire i loro obiettivi di comunicazione, identificare i key target e poi abbiamo compilato una mappa del customer journey per mostrare come potrebbero raggiungere questi risultati chiave grazie alla giusta tecnologia".