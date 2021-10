Merger e Acquisition: quali prospettive per il 2022?

La campagna vaccinale è stata efficace nel limitare l'impatto del virus, permettendo investimenti e un ritorno alla crescita.

Nonostante i prezzi degli asset abbiano retto durante la pandemia e i grandi stimoli governativi abbiano evitato l'insolvenza delle aziende, quasi un quarto degli intervistati (24%) vede le società target sottovalutate (undervalued targets) come il più importante driver lato acquirenti. Una percentuale simile (22%) identifica l'M&A di società in sofferenza (distressed-driven M&A) come il più importante catalizzatore dell'attività lato venditori.



Gli intervistati vedono in crescita l'utilizzo di criteri ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) anche nell'M&A.

Con il 65% del campione che prevede che la due diligence si concentri maggiormente sui fattori ESG.

A livello settoriale, Tecnologia, Media e Telecomunicazioni (TMT) sono tra i settori destinati a continuare a dominare il dealmaking.

Secondo l'Avv.

Pietro Cavasola, Partner di CMS in Italia (nella foto), "la pandemia ha evidenziato come la redditività del business sia inestricabilmente legata alla salute pubblica e alla stabilità sociale e ambientale, spingendo i dealmaker a costruire criteri ESG nelle loro strategie di M&A.

Dato che le società di Private Equity hanno tempi limitati per il dispiegamento del capitale, pensiamo si muoveranno rapidamente nei prossimi 12 mesi per riportare gli investimenti ai livelli normali.



Bisognerà valutare l'impatto di eventuali novità o proroga della normativa in tema di ?Golden Power'.

Negli ultimi 18 mesi, molte aziende hanno guardato al moltiplicarsi delle nuove ?ESG companies' appena quotate arrivate sul mercato di trading Euronext Growth", ha aggiunto l'Avv.

Cavasola.

"Questo ha generato un numero enorme di spin-off e IPO.

La 'E' di ESG è stata il comune denominatore, ma anche la 'S' e la 'G' devono essere gestite con attenzione.Nella seconda metà del 2021, ci aspettiamo che l'M&A TMT mantenga il forte ritmo osservato durante i primi sei mesi dell'anno.

Il dealmaking continuerà ad aumentare e il TMT si distinguerà come uno dei principali settori per l'M&A".