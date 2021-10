Come conciliare cultura aziendale, spirito di squadra e lavoro ibrido

Oltre la metà (60%) dei responsabili decisionali delle imprese italiane sostiene che la collaborazione in ufficio sia essenziale per il futuro successo della propria organizzazione.

Malgrado questa convinzione, solo il 34% ritiene che nei prossimi 12 mesi si tornerà in presenza per tutti i cinque giorni della settimana lavorativa, un fatto che rende ancora più indispensabile dotarsi di soluzioni per l'hybrid working.

Secondo David Mills, CEO di Ricoh Europe, "le imprese ritengono importante l'aspetto della collaboration, ma devono riuscire a trovare il giusto equilibrio tra la cultura aziendale e lo spirito di squadra - che meglio si esprimono quando ci si incontra in ufficio - e i vantaggi del lavoro ibrido.



Non bisogna dimenticare che le tecnologie per la produttività da remoto supportano le persone anche quando queste si trovano in ufficio.

Questo vale in particolar modo per gli strumenti basati su IA e automazione.

I dipendenti chiedono questi sistemi con sempre maggiore insistenza, poiché essi consentono loro di liberarsi di lavori manuali a favore di attività a valore aggiunto".

Nicola Downing, COO di Ricoh Europe, aggiunge: "negli ultimi 18 mesi le aziende hanno dimostrato di saper fronteggiare perfettamente gli eventi imprevisti.

Nonostante questa resilienza, se ora non investono nelle tecnologie necessarie a garantire flessibilità ai dipendenti rischiano di perdere i migliori talenti.

Le imprese devono ricordarsi che l'implementazione di modalità di lavoro ibrido che tengono conto delle esigenze dei dipendenti è fondamentale in un'ottica non solo di produttività, ma anche di valorizzazione delle persone e di retention".