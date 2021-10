Il calo dei rendimenti in vista esige una risposta creativa

Per la maggior parte delle asset class prevediamo rendimenti quinquennali inferiori a quelli dei periodi precedenti, a volte assai inferiori.

Nel reddito fisso, ciò riflette l'attesa di tassi risk-free vicini ai minimi storici in mercati chiave come USA, Giappone e Germania.

Nell'azionario, l'outlook positivo sulla crescita degli utili man mano che le economie superano la pandemia è compensato da valutazioni che sembrano elevate per molti mercati.

Ci aspettiamo che i rendimenti in molti grandi mercati come gli USA siano limitati rispetto al recente passato.

Prospettive di rendimento del portafoglio multi-asset

I minori rendimenti attesi per azioni e reddito fisso hanno chiaramente un impatto anche sui portafogli multi-asset.

I rendimenti derivati dall'esposizione ai mercati azionari e del reddito fisso nei 5, 10 e 20 anni precedenti alla fine del 2020 sono ben superiori a quelli che ci aspettiamo nei prossimi cinque anni.