Gli effetti della crisi energetica globale

Le conseguenze che si sono venute a creare nel 2020 cominciano a farsi sentire, sia sul lato della domanda, sia su quello dell'offerta.

Per quanto riguarda la domanda, abbiamo principalmente due elementi da analizzare.

Da un lato, la ripresa della mobilità ha incrementato in modo repentino la richiesta di carburante ed energia elettrica, per i trasporti e per i processi produttivi.

Quest'ultimi, in molte aree del mondo, stanno tornando in piena funzione: secondo alcuni analisti le attività economiche negli Stati Uniti hanno riaperto al 97% rispetto ai livelli pre-covid.

L'altro elemento riguarda la transizione energetica, che ha cominciato a correre negli ultimi mesi.

Ma il passaggio dagli idrocarburi alle rinnovabili non è così immediato e semplice, poiché richiede enormi investimenti e ad oggi i processi non sono stati ancora resi efficienti.