Alcuni Paesi emergenti saranno a rischio di nuove ondate di pandemia

Vi è una certa correlazione tra la somministrazione del vaccino e gli ultimi trend dei PMI.

In particolare, i bassi tassi di vaccinazione hanno fatto sì che le ondate della variante Delta in Asia e Sudafrica causassero delle disruption.

Anche in Cina, dove il tasso di vaccinati è elevato, la politica di zero tolleranza del Governo ha intaccato l'attività nel terzo trimestre.

Qual è l'outlook degli Emergenti sul fronte dei vaccini?

Le notizie in arrivo stanno migliorando.

Se i Paesi emergenti saranno in grado di mantenere i tassi di vaccinazione visti di recente, allora la maggior parte dei mercati sarà sulla buona strada per somministrare almeno una dose al 70% della popolazione entro la fine dell'anno, con il completamento del ciclo vaccinale che arriverà poco dopo.

Alcuni Emergenti, come Cina e Cile, hanno già raggiunto questo traguardo, mentre per il Brasile è solo questione di giorni.



In Asia, i Paesi più in ritardo, e forse anche quelli più esposti a possibili disruption causate da ulteriori ondate di COVID-19 nei prossimi mesi, sono Indonesia e Filippine.

Ma a emergere ancora di più come ritardatari sono il Sudafrica e alcuni Stati dell'Europa orientale.

Dopo alcuni progressi positivi all'inizio delle campagne vaccinali, le somministrazioni sono andate in stallo in molti Paesi, tanto che ai tassi attuali la maggioranza delle popolazioni non sarà vaccinata prima della metà dell'anno prossimo.

Con l'inverno che si avvicina nell'emisfero settentrionale, queste economie sono dunque le più vulnerabili a disagi causati dal Covid che potrebbero provocare una sottoperformance degli asset.

David Rees, Senior Emerging Markets Economist, Schroders