L'Arsenal firma un contratto pluriennale di sponsorship con eToro

La partnership è una parte significativa della nostra strategia di crescita commerciale e non vediamo l'ora di fornire campagne informative ed educative ai nostri milioni di sostenitori in tutto il mondo sui vantaggi di un investimento prudente".

L'accordo si basa sulla vasta presenza di eToro nel calcio.

Recentemente, l'azienda ha firmato con il Leeds United, oltre che con l'Arsenal.

Altri accordi in essere in UK sono con Leicester City, Southampton e Crystal Palace.



Oltremanica eToro ha una serie di accordi nel calcio tedesco, avendo firmato ad agosto con l'RB Lipsia, aggiungendolo all'FC Colonia, all'FC Union Berlin, al VfL Wolfsburg e all'Eintracht Frankfurt, nonché al club della seconda serie Hamburger SV.

A luglio, il marchio ha anche firmato un contratto pluriennale con i campioni rumeni della Liga 1 CFR 1907 Cluj.

A marzo, Dylan Holman, responsabile delle sponsorizzazioni globali di eToro, in una intervista aveva spiegato l'importanza del mercato del calcio per la strategia dell'azienda: "il calcio è il punto di passione numero uno per i nostri attuali utenti target.

In termini di strategia, non vogliamo essere allineati con un solo club; vogliamo essere visti come uno sponsor associato a tutto il campionato.

Nella nostra terza stagione in Premier League, è incoraggiante vedere che ora siamo probabilmente la piattaforma di trading più popolare nel Regno Unito.



La sponsorizzazione calcistica ha giocato un ruolo importante in questo.

È qualcosa che vogliamo replicare in Germania, un altro mercato chiave per noi.

Sono i diritti individuali, così come aspetti come l'accesso ai database dei club, che sono davvero preziosi per noi.

Essere in grado di parlare direttamente con i fan è per noi altrettanto importante, se non più importante, del marchio tradizionale".

Quest'anno, eToro è entrato anche nel mercato del rugby, firmando un contratto triennale per sponsorizzare Rugby Australia.

Foto dal sito ufficiale dell'Arsenal